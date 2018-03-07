Предложения "Нафтогаза" не соответствуют решению Стокгольмского арбитража – "Газпром"

"Нафтогаз Украины" сам предлагал привести контракт на закупку газа в соответствие с решением Стокгольмского арбитража, но его предложения не соответствовали этому решению, а также содержали ряд дополнительных условий, которые "Газпром" согласовать не готов, заявил журналистам зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.



"Именно поэтому "Газпром" и вернул деньги (за предоплату поставок газа в марте - ИФ), так что не надо, как говорится, перекладывать с больной головы на здоровую", - сказал он.



А.Медведев подчеркнул, что "в связи с прозвучавшими претензиями "Нафтогаза Украины" об отказе "Газпрома" поставлять газ с 1 марта, несмотря на полученную предоплату, а также о требованиях к нам возместить связанные с этим убытки "Нафтогаза", хотел бы обратить внимание не непоследовательность украинской стороны".



"Вынужден процитировать письмо председателя правления "Нафтогаза Украины" А.Коболева от 29 декабря 2017 г. по этому вопросу: "для корректного понимания и исполнения вынесенного финального решения по делу V2014/78/80 требуется его подробное обсуждение сторонами контракта с целью достижения однозначности толкования принятых трибуналом условий, а также действий сторон, направленных на его исполнение. Очевидно, что результатом такого обсуждения должна стать корректировка отдельных статей контракта и подписание соответствующего дополнительного соглашения, позволяющего сторонам контракта выполнить в полном объеме свои обновленные с учетом решения трибунала обязательства. В отношении новых предварительных счетов по контракту - компания видит возможным их оплату и начало отбора газа после того, как условия контракта будут полностью адаптированы, с учетом указанного выше финального решения трибунала", - заявил он.



"В феврале 2018 г. "Газпром" получил от "Нафтогаза Украины" подписанное с его стороны дополнение к контракту, которое не полностью соответствовало окончательному арбитражному решению от 22 декабря 2017, а также содержало ряд дополнительных условий, которые "Газпром" согласовать не готов", - подчеркнул А.Медведев.



"По вопросу расторжения контрактов на поставку и на транзит газа я хотел бы прокомментировать, что "Газпром" не только направил 5 марта с.г. уведомление "Нафтогазу Украины" о начале процедуры расторжения контрактов, но и предложил дату необходимой для этого встречи сторон", - добавил зампред правления "Газпрома".

