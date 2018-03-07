"Черный список" Украины пополнили семь российских артистов

Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины дополнило еще семью фамилиями перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующий приказ Минкультуры №184 от вторника, 6 марта, был опубликован на сайте ведомства.



Так, в обновленный перечень лиц вошли российские музыканты Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, а также актеры Александр Баширов и Алиса Фрейндлих.



Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.



На данный момент в список внесен 131 человек.

