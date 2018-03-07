«Газпром» предложил «Нафтогазу» встретиться для обсуждения расторжения контрактов

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что «Газпром» предложил «Нафтогазу Укарины» провести встречу для обсуждения вопроса расторжения контрактов между компаниями.



«По вопросу расторжения контрактов на поставку и на транзит газа я хотел бы прокомментировать, что «Газпром» не только направил 5 марта сего года уведомление «Нафтогазу Украины» о начале процедуры расторжения контрактов, но и предложил дату необходимой для этого встречи сторон», — сказал Медведев.

