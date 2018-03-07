На «Интере» в воскресенье покажут самых крутых детей

Яркое, позитивное и невероятно полезное для всех детей, их родителей и даже бабушек и дедушек детское талант-шоу "Круче всех" возвращается в эфир телеканала "Интер"! В воскресенье, 11 марта, в 18:00 смотрите первый выпуск нового сезона этого замечательного проекта.



Свои невероятные таланты и способности покажут дети из Киева, Харькова и Луганской области.



Ведущим "Круче всех" Андрею Доманскому и Андрею Данилевичу в этом сезоне придется "прокачать" свои и так вполне приличные навыки общения с детьми до высочайшего уровня. Ведь маленькие герои талант-шоу обладают не только удивительными способностями к музыке, спорту, танцам, математике и навыками общения с животными. Но и острым умом, философскими взглядами на жизнь и абсолютной внутренней свободой. В каждой программе эти дети снова и снова будут доказывать: они - круче всех!



В первом выпуске проекта телезрителей ждет встреча с одной из самых трогательных и искренних участниц первого сезона - маленькой фигуристкой Фросей Мельник. В этот раз 4-летняя девочка не будет удивлять ловким скольжением по льду и мастерски выполненными элементами фигурного катания. Обладательница медали "Круче всех" Ефросинья Мельник продемонстрирует еще один удивительный для ребенка ее возраста талант! Какой? Увидим уже в это воскресенье!



У 8-летнего вундеркинда Льва Бондаренко за плечами уже четыре рекорда и грандиозные планы на будущее! Лев прочитал более 1000 книг, энциклопедий и научно-популярных журналов. И готов сразить своей эрудицией всех, кто попадется на его пути в студии "Круче всех". Маленький гений сумеет по-настоящему удивить и озадачить и ведущих проекта, и телезрителей.



4-летний Миша Скороплет уже определился с профессией: он станет автомехаником. Мальчик обладает уникальными для его возраста знаниями по части внешнего вида и внутреннего содержания любого автомобиля. И даже готов научить Андрея Доманского и Андрея Данилевича ремонтировать авто своими руками!



За четкость, резкость, стальной характер и многочисленные победы на ринге 9-летнюю Киру Макогоненко прозвали "розовой пантерой". Прозвище приклеилось, и теперь Кира боксирует на ринге исключительно в форме розового цвета. И практически всегда заканчивает свои поединки сокрушительной победой! Маленькую спортсменку в студии "Круче всех" ждет специальный сюрприз от лучшего боксера мира 2017 года - Василия Ломаченко. Но что связывает Киру со звездой большого бокса?



Еще один юный спортсмен - 11-летний фигурист Матвей Ефименко - легко выполняет сложнейшие элементы на льду и мечтает стать олимпийским чемпионом. На сцене "Круче всех" он покажет, как тренируются фигуристы, когда у них нет доступа к ледовым аренам. А еще - закружит Андрея Доманского и научит ведущего делать "ласточку"!



Ровесник Матвея - гитарист-виртуоз Ростислав Фантаев - во время выступлений обычно не думает о том, сколько зрителей в зале и как они воспринимают его игру. Этот удивительно талантливый парень представляет, что он не на сцене, а где-то в далеком космосе, где есть только он и его гитара. Но на сцене "Круче всех" ему придется выдержать непростой экзамен: сыграть с профессионалами, чья музыка завораживает миллионы слушателей, чьи клипы набирают миллионы просмотров на YouTube, - группой The Hardkiss. Это будет самое громкое выступление за всю историю шоу!



Не пропустите вдохновляющий, яркий, весенний, по-детски оптимистичный и очень теплый выпуск нового сезона программы "Круче всех" - уже в это воскресенье, 11 марта, в 18:00 на телеканале "Интер".

