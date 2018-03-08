Собчак внесли в базу данных "Миротворца"

Кандидат на пост президента России Ксения Собчак попала в базу данных украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.



Собчак внесена в базу за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке на полуостров в апреле 2014 года. Кроме того, по данным сайта, журналистка в то время оправдывала "оккупацию" Крыма.



Сейчас Собчак, как кандидат "против всех", заявляет, что считает Крым украинской территорией. В то же время, по ее словам, большинство жителей региона хотят быть в составе России и просто отдать Крым Украине не получится.



По мнению депутата Госдумы Натальи Поклонской, слова кандидата о регионе демонстрируют хамское отношение к выбору крымчан.



Накануне Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым. Этот шаг прокомментировал глава МИД страны Павел Климкин. "Законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения, политическая, конечно", — сказал он.



Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

