В ближайшие дни местами небольшой мокрый снег и дождь

В ближайшие сутки погоду Украины продолжит определять тёплая и влажная воздушная масса. Местами небольшой мокрый снег и дождь. Ночью, утром местами туман, слабый гололёд, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный, 5-10м/с. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днём от 1° мороза до 4° тепла, в западных и южных областях 5-10° тепла, на юге Одесской области до 13°.

В Киеве - ночью без осадков, туман, днём местами небольшой мокрый снег и дождь.



Температура воздуха ночью 0-2° мороза, днём 1-3° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 9 марта самая высокая температура днём была 17,3° в 1920г., самая низкая ночью -20,0° в 1915г.



В пятницу, 10 марта, местами небольшой мокрый снег и дождь.



На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м / с.



Температура воздуха ночью от 1° тепла до 4° мороза, днём в западных, южных и Винницкой областях 6-11° тепла, на остальной территории 0-5° тепла.



В Киеве - местами небольшой мокрый снег и дождь.



Температура воздуха ночью около 0°, днём 2-4° тепла.

