Полицейский застрелился прямо около имения Порошенко в Конча-Заспе

6 марта Украина обсуждала инцидент с наездом авто из кортежа сопровождения президента Петра Порошенко на 87-летнего дедушку. В настоящее время Василия Андреевича готовят к операции, его судьбой опекаются власти, родственники и журналисты.



В отличие от этой истории, другая трагедия, также косвенно связанная с президентом, осталась для общества практически неизвестной.



Речь идет о самоубийстве старшего сержанта Полка особого назначения Нацполиции в Киевской области Сергея Галасюка.



23 февраля мужчина застрелился, заступив на пост охраны президентского имения в Конча-Заспе (Обуховский район). О загадочной гибели полицейского вышла новость (с видеосюжетом) на одном из сайтов, но вскоре после этого она была оперативно удалена.



"Страна" выясняла подробности этой загадочной истории.



Как погиб охранник



О самом факте ЧП с летальным исходом при обеспечении охраны первого лица государства нашему изданию сообщил информированный источник спустя пару дней после инцидента. По его словам речь как раз и шла о сотруднике спецподразделения полиции Киевщины Сергее Галасюке.



"23 февраля полицейский покончил с собой на дежурстве возле дома Порошенко в Козине. Это старший сержант Сергей Галасюк, он приехал в поселок и сменил УГОшника. Зашел в будку, и там застрелился", - описывал ситуацию собеседник "Страны".



Тогда он выразил удивление, почему об этом инциденте отсутствуют упоминания в СМИ. Но как оказалось, по крайней мере один информационный ресурс о гибели Галасюка рассказал.



Сюжет о суициде полицейского удалили из сети



В день кончины парня, 23 февраля, соответствующая заметка и телевизионный сюжет появились на страницах издания "Правда ТУТ". На сегодняшний день практически все следы их существования "зачищены". Сначала была удалена соответствующая страница на сайте "Правда ТУТ", затем - перестал был доступным youtube-канал ресурса.



Заметка, посвященная суициду Галасюка, называлась "Президентский охранник покончил жизнь самоубийством". В ней говорилось о том, что счеты с жизнь сотрудник спецподразделения Нацполиции свел в пункте охранны президентского дома в Козине.



Также в распоряжении нашего издания оказалась видеозапись телесюжета об инциденте, выходившая в эфире вечернего выпуска новостей "Правда ТУТ" 23 февраля.



В нем приводились детали гибели Сергея. Из них следует, что полицейский осуществил два выстрела в голову из табельного оружия на посту охраны дома Порошенко в Козине.



Более того - это была уже вторая за неделю попытка суицида со стороны Галасюка. Невзирая на это, он продолжал нести службу. И, по странному стечению обстоятельств, привлекаться к обеспечению безопасности первого лица государства.



Заметим, что закон не предусматривает такого функционала для полицейских. Это парафия Управления госохраны. При этом заместитель начальника отдела УГО Руслан Ежов, которого журналисты повстречали неподалеку от президентского дома в Козине, заявил что не в курсе ЧП с Галасюком.









Полк Галасюка дислоцировался в Боярке



Факт гибели Галасюка журналистам неофициально подтвердили на базе в Боярке, где размещается спецподразеление Нацполиции Киевщины. От каких-либо прочих подробностей его суицида сослуживцы Сергея отказались.



В сюжете "Правда ТУТ" лишь говорилось о том, что старший сержант служил в полку "Миротворец", дислоцирующемся на территории Киевщины. Не исключено, что в этом моменте повествования о гибели Галасюка вкралась неточность.



По крайней мере, пресс-секретарь "Миротворца" Кристина Брянцева заявила "Стране", что человек с такими установочными данными в их полку никогда не служил. А потому подтвердить или опровергнуть информацию о смерти Галасюка она не может.



"Происшествий с нашими бойцами такого характера не было. Наша база граничит с другим спецподразделением, возможно просто спутали с соседями. Такое часто встречается у журналистов", - допускает Брянцева.



Заметим, что "соседями" "Миротворца" в Боярке является другой полк особого назначения - "Киев". Он также входит в состав Нацполиции Киевской области.



Но с учетом того, каким ореолом таинственности окутана смерть спецназовца, точно установить, к какому подразделению де-юре и де-факто был приписан Галасюк, на сегодняшний сложно.



В электронном реестре лишь содержится его декларация за 2016 год, где говорится о том, что он нес службу в одном из Полков особого назначения Нацполиции Киевской области. Согласно ее сведениям, Сергей был зарегистрирован в Киево-Святошинском районе. Из имущества указывал лишь мотоцикл Kawasaki, купленный им в апреле 2015 года за 15 тыс. грн.



Полиция подтвердила смерть спецназовца



После инцидента 23 февраля бойцы "Киева" и "Миротворца" предпочитают не комментировать случившееся с Галасюком. Большинство опрошенных "Страной" спецназовцев лишь говорят, что видели сюжет, посвященный его смерти, но сами-де об этом ничего не знают.



Не обнаружили сведений в ЕРДР, касающихся кончины Сергея и в Генеральной прокуратуре. С учетом того, что Галасюк являлся сотрудником полиции, соответствующую информацию пресс-служба ГПУ запрашивала в военной прокуратуре Дарницкого гарнизона и Центрального региона. Однако там развели руками, уточнив - они не осуществляют расследование или процессуальное руководство по данному факту.



"Страна" направила запросы в полицию с целью получения официального подтверждения факта смерти Сергея Галасюка при несении службы по охране президентского дома и уточнения деталей его гибели. Просьбу автора этих строк в столичном главке перенаправили в ГУНП Киевщины.



7 марта был получен ответ за подписью начальника отдела коммуникации Нацполиции Киевской области Николая Жуковича. В нем говорится, что по факту смерти старшего сержанта на территории поселка Козин возбуждено уголовное дело по ст.115 УК Украины ("Умышленное убийство").



Таким образом, гибель Галасюка признали в системе МВД.



По логике вещей, в процессе расследования кончины бойца оперативники должны установить, кто и почему направил спецназовца полиции (к тому же, склонного к суициду) для выполнения функций сотрудников УГО у дома Петра Порошенко. Впрочем, с учетом того, как пытались не допустить огласки истории Сергея, дело могут попытаться "спустить на тормозах".



