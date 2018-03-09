Участники операции в Донбассе вернули Порошенко медали

Двое участников операции в Донбассе Вильгельм Крой и Виктор Хомяк вернули президенту Украины Петру Порошенко свои боевые награды, сообщается в посте на странице "Движения "Освобождение" Винница" в Facebook.



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К записи прикреплено видео. На нем видно, как один из военных подошел к микрофону и заявил, что после "избиения побратимов" под Радой он не желает владеть наградой, утвержденной подписью президента. Второй мужчина также выступил с короткой речью, а затем со словами "Передайте, пожалуйста, Петру Алексеевичу" положил свою медаль на стол перед главой облсовета.



Инцидент произошел в сессионном зале Винницкого областного совета после трех неудачных попыток открыть внеочередную сессию. Отмечается, что военные были возмущены действиями властей, которые "повторяют сценарий своих предшественников".



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"Депутаты Винницкого облсовета от провластных политсил своей явкой на внеочередную сессию продемонстрировали поддержку преступных приказов власти. Ветераны в гневе отказываются от президентских наград", — говорится в сообщении.



Ранее сотрудники МВД разогнали разбитый у здания Рады лагерь сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Полиция сообщила о задержании более сотни протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон.



Сторонники Саакашвили заверяют, что акция была законной, поскольку заявку о ее бессрочном проведении подали еще в октябре прошлого года. При этом активисты партии якобы покинули лагерь больше месяца назад, но на месте остались "военные и ветераны" силовой операции в Донбассе.

