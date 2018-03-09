Суд арестовал руководителя Центра освобождения пленных Рубана на 2 месяца

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, задержанному накануне на КПВВ с арсеналом оружия, в виде ареста сроком на 2 месяца. Соответствующие решение суд вынес в пятницу. Сам Рубан отказался комментировать журналистам решение суда.



Как сообщалось, 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия задержан руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан. Он вез оружие на подконтрольную часть Украины.



Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, комментируя произошедшее, отметил, что это "не случайное задержание", а также заверил, что "никаких освобождений не будет"



Рубана обвиняют в подготовке террористического акта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.



Кроме того, согласно тексту подозрения, Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".



В подозрении отмечается, что Рубан планировал во время нахождения президента Украины, руководителей силовых структур на заседании Верховной Рады осуществить обстрел зданий парламента, администрации президента и жилых домов, находящихся в правительственном квартале столицы.



Кроме того, как следует из текста подозрения, руководитель Центра намеревался применить гранаты и огнестрельное оружие в здании Верховной Рады, чтобы "убить государственных деятелей и народных депутатов Украины…, а также осуществить убийство сотрудников правоохранительных органов, которые будут совершать действия по прекращению террористического акта".



Согласно зачитанному подозрению, Рубан решил совершить теракт с целью убийства президента Украины и других высших должностных лиц, а также большого количества людей в Киеве; создания "состояния хаоса", дестабилизации внутренней обстановки в государстве, создания международного имиджа Украины как государства, где фактически отсутствует государственная власть; создания условий, при которых силы, привлеченные к проведению антитеррористической операции, будут перемещены с востока Украины в Киев, что "даст возможность Российской Федерации начать полномасштабное наступление и ввести на территорию Украины под видом вооруженных "миротворческих сил" подразделения Вооруженных сил РФ и незаконные вооруженные формирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", продолжить военную оккупацию Украины".



Рубан подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (подготовка террористического акта), ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины..

