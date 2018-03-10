Могерини встретится с Порошенко 12 марта

В ходе визита Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике Федерики Могерини в Украину запланирована ее встреча с Петром Порошенко. Она назначена на 12 марта. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины. Планируется, что стороны обсудят ситуацию на Донбассе и перспективы развертывания миротворческой миссии ООН.

Кроме того, планируется скоординировать позиции по непризнанию выборов президента РФ на территории Крыма, обсудить дальнейшую санкционную политику против России и поддержку реформ на Украине.



Фредерика Могерини также занимает пост вице-президента Еврокомиссии.



Как сообщалось, Могерини приедет в Украину обсудить реформы и Крым. Ее визит планировалось провести параллельно с обсуждением министрами иностранных дел стран-членов ЕС отношений между Украиной и Евросоюзом в Брюсселе.

