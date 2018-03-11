Геращенко: Украине предоставили статус "страны-аспиранта" в НАТО

НАТО признало за Украиной статус страны-аспиранта при альянсе, сообщила в субботу первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. "Это очень важно. НАТО признало статус страны-аспиранта за Украиной! Шаг за шагом приближаемся к полноценному членству в альянсе", — написала Геращенко на своей странице на Facebook. По ее словам, такая информация появилась на сайте организации накануне.

В декабре 2014 года депутаты Верховной рады приняли поправки к законам, которые ранее закрепляли за Украиной статус внеблокового государства. В июне 2016 года вступление в альянс официально признали целью внешней политики страны.



В соответствии с соглашениями между Киевом и Брюсселем, к 2020 году Украина обязана обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

