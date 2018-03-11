В НАТО официально нет статуса страны-аспиранта

В официальных документах НАТО статус страны-аспиранта не закреплен, однако включение Украины в число стран, которые задекларировали свое стремление к членству, означает, что в будущем она может войти в состав Альянса. Об этом заявил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко журналистам в Брюсселе, сообщает Укринформ.



"Формально такой статус нигде в официальных документах альянса не закреплен. Но что произошло - Украина была признана одной из тех стран, которая хочет присоединиться к НАТО. Всего есть четыре страны, которые на сегодня альянс признает как своих будущих членов. Можно использовать слово "кандидатство", но такой формальной фразы в документах НАТО не существует", - пояснил дипломат.



Пристайко сообщил, что это консолидированное решение альянса, которое было зафиксировано генсеком Йенсом Столтенбергом.



На уточняющий вопрос, что же такой статус означает для Украины, глава миссии Украины при НАТО подчеркнул, что надо будет еще сильнее работать.

