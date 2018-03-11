Дожди пройдут в ряде регионов Украины в начале недели

В ближайшие сутки, 12 марта, погоду на Украине будет определять тёплая и влажная воздушная масса, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр. В западных, северных, днём и в центральных областях местами небольшой дождь, в Карпатах умеренный дождь; на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с, на Украине, кроме восточных областей, местами порывы 15-20 м/с.

На дорогах, кроме южной части, местами гололедица.



Температура воздуха в западных областях ночью 2-7° тепла, днём 9-14°; в восточных областях ночью 3-8° мороза, днём около 0°; на остальной территории ночью от 3° мороза до 2° тепла, днём 3-8° тепла, на юге страны до 11°.



В Киеве - ночью без осадков, днём местами небольшой дождь, местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью около 0°, днём 5-7° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 марта самая высокая температура днём была 15,8 в 2001году, самая низкая ночью -21,6 в 1928году.



На 13 марта синоптики прогнозируют ночью на Правобережье, днём в северных, большинстве центральных и Одесской областях дожди, ночью кое-где с мокрым снегом. На дорогах, кроме южной части и большинства западных областей, местами гололедица.



Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в центральных, южных и восточных областях отдельные порывы 15-20 м/с.



Температура воздуха ночью 0-5° тепла, днём 3-8°, в западных областях, на юге Оденсской области и в Крыму 9-14° тепла; на Левобережье ночью 1-6° мороза, на крайнем востоке 9-14°, днём около 0°.



В Киеве - дожди, ночью местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 2-4°, днём 4-6° тепла.

