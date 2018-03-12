Samsung показала концепт голографического виртуального помощника

Южнокорейская компания Samsung поделилась подробностями о нескольких проектах в области искусственного интеллекта, над которыми работают сотрудники экспериментальной лаборатории C-Lab. Один из этих проектов представляет собой домашнего виртуального помощника-голограмму.



Система, получившая название Aurora, включает в себя мобильное приложение, а также специальное устройство, в которое пользователь помещает смартфон, когда находится дома. В это время аппарат заряжается, а внутри необычной док-станции появляется псевдоголограмма, изображающая гуманоидного помощника.



Судя по демонстрационному видеоролику, Aurora может понимать различные запросы пользователя, поддерживать диалог, создавать псевдоголограммы предметов и принимать звонки. Также помощник при помощи камеры смартфона распознает жесты и эмоции и адекватно реагирует на них при помощи мимики виртуального лица. Однако из видео следует, что во время работы помощника владелец не сможет достать смартфон из гнезда и воспользоваться им.



По словам разработчиков, цель проекта Aurora состоит в том, чтобы создать помощника, общение с которым было бы более естественным. Кроме того, такого помощника смогут использовать владельцы различных моделей смартфонов.







