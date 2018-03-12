Специалисты выяснили, как улыбки влияют на людей

Улыбка не всегда выражает теплоту и радость. Она также может быть язвительной или снисходительной. Сотрудники Университета Висконсин-Мэдисон установили: физиологическая реакция человека на улыбку зависит от сообщения, которое та несет. К примеру, улыбка, выражающая доминирование, вызывает рост концентрации гормонов стресса у того, кому она адресована, пишет The Indian Express.



В ходе исследования студенты мужского пола должны были выступить экспромтом перед другим студентом, которого попросили оценить выступления. Специалисты измеряли у выступавших добровольцев частоту сердечных сокращений (ЧСС) и уровень кортизола (гормона стресса).



Исследование показало, что при виде доминирующей улыбки, интерпретируемой негативно, участники испытывали более сильный стресс. Уровень кортизола у них поднимался выше и оставался высоким дольше после выступления. А одобрительная улыбка оценивающего студента защищала добровольцев от стресса и препятствовала существенному росту уровня гормона стресса.



Кроме того, ученые заметили: участники с высокой вариабельностью сердечного ритма (ВСР) сильнее реагировали на разные улыбки. ВСР может снижаться при различных патологиях, таких как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и депрессия. Так, вероятно, эти расстройства способны затруднить распознавание социальных сигналов (улыбок) и ослабить реакцию на них.

