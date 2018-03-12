НБУ выкупил на межбанковском рынке около $60 млн

Национальный банк Украины выкупил 59,3 млн долларов на валютном аукционе в понедельник, 12 марта. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.



Изначальный объем заявки составлял 100 млн долларов. В аукционе участвовали 30 банков, которые предложили к продаже 61 млн долларов.



Минимальный курс предложения составил 25,93 грн/доллар, максимальный – 25,97 грн/доллар.



По результатам торгов было удовлетворено 27 заявок, при этом курс покупки варьировался от 25,93 грн/доллар до 25,95 грн/доллар. Средний курс аукциона составил 25,9465 грн/доллар.

