Порошенко: ЕС должен признать Россию стороной конфликта на Донбассе

После четырех лет российской агрессии на Востоке Украины Европейский Союз должен признать Россию страной агрессором и стороной конфликта. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини в Киеве, передает корреспондент УНН.



"Твердо убежден, что через четыре года российской агрессии против Украины уже пришло время для Европейского Союза назвать агрессора агрессором и стороной конфликта", - подчеркнул он.



Кроме того, отметил Президент, пора способствовать и предоставлению государствами-членами ЕС оборонительного оружия для Украины в соответствии с национальным и международным законодательством.

