ЕС осудит выборы президента РФ на территории Крыма – Могерини

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности - вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини подчеркивает, что ЕС не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией и намерен осудить проведение выборов президента РФ 18 марта на территории полуострова.



"Для нас чрезвычайно важно, что этот визит происходит буквально за несколько дней до четвертой годовщины незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Мы не признаем эту незаконную аннексию и продолжим проводить нашу политику по непризнанию этой незаконной аннексии", - сказала она на совместном брифинге президентом Украины Петром Порошенко в понедельник В Киеве.



Ф.Могерини отметила, что ЕС продолжит осуждать нарушения международного права и проведение выборов президента России на территории аннексированного полуострова.



"Мы будем призывать к уважению прав всех граждан, которые проживают на этой территории, в частности, крымских татар. И призываем освободить всех, кто был незаконно задержан и содержится в тюрьмах в Крыму и в России", - заявила она.

