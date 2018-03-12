Найден способ обуздать энергию звезд

Физики Массачусетского технологического института и компания Commonwealth Fusion Systems объявили о готовности создать работающий термоядерный реактор в следующие 15 лет. В нем будет осуществляться термоядерный синтез, подобный тому, что протекает в недрах звезд. Для этой цели ученые используют сверхпроводящие магниты, изготовленные из оксида иттрия-бария-меди (YBCO). Об этом пишет Popular Mechanics.



Новая технология будет протестирована в ходе эксперимента Sparc, для которого будет изготовлен компактный токамак — тороидальная камера для магнитного удержания сверхгорячей плазмы. Планируется, что в ходе испытания термоядерный реактор будет использоваться пока для получения ста мегаватт тепловой энергии. Если эксперимент будет успешным, то ученые создадут более крупный реактор, генерирующий 200 мегаватт.



YBCO — высокотемпературный сверхпроводник, который работает при температуре 77 кельвинов (-196,15 градуса Цельсия). Большинство сверхпроводников функционируют при температурах, близких к абсолютному нулю (-273 градуса градуса Цельсия).



Из этого материала можно изготовить мощные магниты, которые способны генерировать магнитное поле рекордной силы. Например, YBCO-магнит, созданный National High Magnetic Field Laboratory, создает поле силой в 32 теслы. Кроме того, высокотемпературный сверхпроводник позволяет сделать достаточно мощные магниты относительно небольших размеров.



В декабре 2017 года сообщалось, что международный термоядерный экспериментальный реактор ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor, ИТЭР) построен наполовину. По словам генерального директора проекта Бернарда Биго, установку планируется запустить в 2025 году.

