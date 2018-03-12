Порошенко попросил у ЕС оружие для Украины

Президент Петр Порошенко призвал страны-члены Европейского Союза предоставить Украине оборонительное вооружение. Об этом он заявил на совместном брифинге с верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности Федерикой Могерини, пишет ZN.ua.



"Пришло время содействовать предоставлению странами-членами ЕС оборонного вооружения для Украины в соответствии с национальным и международным законодательством", - сказал он.



Порошенко также отметил, что спустя четыре года после начала российской агрессии против Украины "пришло время для Европейского Союза назвать агрессора агрессором и стороной конфликта".

