Меркель озвучила свои ожидания по реализации минских соглашений

Действующий канцлер ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель рассчитывает, что после выборов президента России можно будет вернуться к теме качественного продвижения в реализации минских соглашений.



"Я исхожу из того, что после выборов в России, которые состоятся в это воскресенье, вновь сможем немного взять разбег и посмотрим, где мы можем качественно продвинуться в реализации минских соглашений", — сказала Меркель журналистам в Берлине на совместном брифинге с лидерами партий, которые войдут в будущее правительство Германии.





