Политологи считают, что выборы-2018 зафиксируют рост числа сторонников Путина

Российские политологи считают, что выборы президента РФ продемонстрируют увеличение числа граждан, поддерживающих действующего главу государства Владимира Путина. Такое мнение высказал в ходе круглого стола в Москве председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.



"Главный вывод, который можно сделать, - расширение путинского электората, в том смысле, если мы говорим о количестве голосов, которые готовы поддержать действующего президента на этих выборах. Совершенно очевидно, что 18 марта число голосов будет больше, чем в 2012 году", - сказал он. Костин напомнил о том, что в 2012 году за Путина проголосовало более 45 млн человек, а на предстоящих выборах социологи прогнозируют поддержку от 48 млн до 50 млн избирателей.



Схожий вывод сделал член совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов. "Путинское большинство остается не просто стабильным, но и растущим. Разговоры о том, что кризис, усталость, внешнее давление, сложная международная ситуация... путинское большинство подорвут, что люди больше не хотят верить своему государству и своему лидеру, - эти разговоры, эти опасения и риски не подтверждаются", - заявил политолог.



Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал итоги опроса, который проводился 5-7 и 9 марта. Согласно опросу, 74% респондентов ВЦИОМ заявляют, что точно пойдут на президентские выборы. При этом 69% опрошенных центром заявили о готовности голосовать на выборах президента РФ за Путина, баллотирующегося на новый срок в порядке самовыдвижения, а его прогнозируемый результат на выборах - 69-73%.

