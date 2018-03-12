СБУ проводит массовые обыски в связи с "антиукраинскими акциями"

Представители Службы безопасности Украины (СБУ) проводят десятки обысков по всей Украине, в том числе у журналистов, подозреваемых в организации "антиукраинских акций" в стране.



Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь силового ведомства Елена Гитлянская.



"Сегодня Служба безопасности Украины проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций, - написала она на странице в Facebook. - К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия".



По данным Гитлянской, во время обысков силовики изъяли пропагандистские материалы, оружие и взрывчатку.

