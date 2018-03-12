Фейковые выборы Путина

В следующие выходные должны состояться незаконные выборы Путина в Крыму. Лидеры партии и правительства, включая спикера Парубия (особый случай), резко осудили «фейковый электоральный процесс», организованный оккупантами под дулами автоматов. Деток заставляют рисовать агитационные картинки, прославляющие агрессора, под угрозой лишения сладкого. Кошмар! Президент нации выступил со специальным, совершенно фантастическим посланием к «мировой спильноте» по поводу очередной агрессии «империи зла».

Ну не совсем с посланием. Просто у нас сегодня очень большой праздник – приехала какая-то европейская баба. Хотя нет, это звучит по-сексистски. Трансгендер Федерика Могерини из самого Брюсселя. Если кто не знает, это верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и вопросам политики безопасности. Очень на Супрун в молодости похожа. Практически одно лицо, только без вышиванки. Главное, удалось избежать жертв при перемещениях кортежей высокопоставленных лиц. Ни один пенсионер во время визита не пострадал. А это, согласитесь, немало.



Гарант нации воспользовался случаем и послал крайне позитивные месседжи, а также проклятия Путину во время совместной пресс-конференции. Мне вот интересно: где они таких переводчиков-синхронистов берут? Все как один с дефектами речи, говорят в пазухи носа. Как будто Парубий организовал курсы по исправлению логопедических недостатков.



Но вернемся к нашим трансгендерам. Я так понял, что Путин обречен. Украина никогда, слышите, никогда не признает его выборы в Крыму! Так заявил наш кормчий. Крымская прокуратура с офисом в Херсоне уже возбудила уголовные дела против лиц, причастных к организации антиконституционных выборов на полуострове.

Против крымских преступников будут введены персональные санкции. Более того, президент нации обратился к Могерини с просьбой срочно дать денег и ввести аналогичные санкции со стороны ЕС. Федерика тактично проигнорировала первую часть просьбы, а в отношении санкций выразила горячую поддержку



Всех, кто имеет отношение к этому преступлению против древней нации, ожидают разнообразные кары и длительные сроки заключения. До пятнадцати лет с конфискацией незаконно нажитого во время оккупации имущества.



Лидер пошел еще дальше. Против крымских преступников будут введены персональные санкции. Более того, президент нации обратился к Могерини с просьбой срочно дать денег и ввести аналогичные санкции со стороны ЕС. Федерика тактично проигнорировала первую часть просьбы, а в отношении санкций выразила горячую поддержку. Говорит, секторальные санкции против России – неизменная часть политики Евросоюза и мы их будем вводить до тех пор, пока Крым не станет чисто украинским, а Парубий будет говорить без дефектов речи. Тут все заплакали, стали обниматься от счастья, некоторые побежали в туалет от переполнявших их чувств. Чистых, как слеза младенца.



Что, Путин, получил?!! Твои фейковые выборы Климкин (наш главный по внешним сношениям) никогда не признает. Следовательно, результат не засчитают и Россия развалится. Опять. В течение ближайших месяцев, поскольку «Нафтогаз» уже неделю порет «Газпром» так, что гай шумит. Или геи? Надо уточнить.



Визит Могерини четко продемонстрировал, что Европейский Союз еще теснее сплотился вокруг Украины. Иначе она бы не приехала. Теперь Петр Алексеевич вместе с комиссаршей ногами добивают павшего российского газового монополиста. «Последствием разразившегося недавно газового кризиса стала окончательная потеря «Газпромом» имиджа надежного партнера», – четко, недвусмысленно и очень грозно заявил президент космической нации, которая выбилась в аграрные сверхдержавы цивилизации. Поскольку «Газпром» потерял имидж, то «Северный поток-2» ни в коем случае нельзя достраивать. Только Украина является сверхнадежным партнером европейцев и никогда не допустит сбоев в снабжении ЕС российским газом. Я лично не нашел никаких изъянов в железной логике гаранта. Все крайне последовательно. Во-первых, благодаря секторальным санкциям Евросоюза, продленным в очередной раз, РФ развалится на протяжении суток. В крайнем случае, двух. Во-вторых, избрание Путина на очередной срок – это фейк. Он будет вынужден позорно сбежать. В-третьих, мы продадим трубу американцам или тем же европейцам, что позволит в очередной раз усилить нашу независимость от Кремля, стоящего перед бездной. Нормальный расклад.



Начались аресты приспешников Кремля, которые работали на его «пятую колонну». Как справедливо отметила пресс-секретарша СБУ Гитлянская, «статус журналиста не является индульгенцией». Полностью согласен. Особенно учитывая тот факт, что она сама была журналисткой в «УНИАН»



В ходе пресс-конференции Могерини задали явно провокационный вопрос: нет ли у Европы усталости от Украины? Я запомнил эту скотину, которая спросила. Но Федерика блестяще ответила. Какая, говорит, усталость? Мы бодры, как пожилой пес, которому влили глоток сливянки перед визитом к потенциальному покупателю. Свидетельством отсутствия усталости является «единогласная поддержка санкций против России». Все ради древней нации. Будем мочить РФ до тех пор, пока она не откажется от идеи проводить выборы Владимира Владимировича в Крыму.



Мне кажется, началась новая, очередная эра во взаимоотношениях между ЕС и Киевом. Фредерика намекнула на готовность дать нации практически один миллиард евро. Правда, она не уточнила, когда же средства поступят на счет в «Привате». Очень опытный дипломат. Все так обтекаемо формулировала, что у всех текли слюнки от предвкушения. Но никто не понял: дадут до принятия закона про Антикоррупционный суд или уже после? Когда все закончится? Было вскользь упомянуто о ряде условий. Как бы опять завязалась интересная дискуссия по поводу известного стакана президента: он наполовину полон или наполовину пуст? Реформы есть, или все дело в стакане? Что было первым: медреформа или стакан? Кто, б...ть, наливает, в конце концов?



Однако, несмотря на некоторые шероховатости, связанные с экспортом леса-кругляка в Германию, все прошло очень хорошо. Территориальные притязания горе-претендента на фейковую должность президента РФ получили резкий отпор. «Северный поток-2» уже никто не строит, поскольку все влюблены в украинскую транзитную трубу, где газ появляется чудесным образом. «Газпром» окончательно потерял свой имидж надежного поставщика и убежал в тайгу бухать с горя с медведями, периодически поигрывая на балалайке. Пенсионеры Киева вздохнули с облегчением, когда кортежи членовозов прекратили рассекать центральные улицы со смертельным свистом. Начались аресты приспешников Кремля, которые работали на его «пятую колонну». Как справедливо отметила пресс-секретарша СБУ Гитлянская, «статус журналиста не является индульгенцией». Полностью согласен. Особенно учитывая тот факт, что она сама была журналисткой в «УНИАН».

