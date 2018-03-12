Молдова-агрессор, «аспирант»-невидимка и фейковые ястребицы

Как известно, у Украины семь стран-соседей. И если верить не только официальному Киеву, но и собственным наблюдениям, то у четверых из них уже налицо в разной степени закамуфлированные территориальные претензии к Украине. Россия – это, понятное дело, уже «агрессор» и «оккупант», который оттяпал Крым, воюет на юго-востоке, желая отхватить не только Донецкую и Луганскую, но и еще шесть областей так называемой Новороссии. Венгрия типа зарится на Закарпатье, Польша – на Галичину и Волынь, а Румыния – на Буковину и Южную Бессарабию. То есть на то, что эти страны считают «своим».



И действительно, все эти земли окончательно стали украинскими только при СССР, не только выпестовавшем Украину, которая была его республикой-основательницей, в ее нынешних размерах, но и ей же отдал юго-восточные части Российской империи. А также прирезал ей территории на западе, грубо нагнув в позу «зю» упомянутые страны Восточной Европы, воспылавшие любовью к социализму после победы СССР во Второй мировой войне.



За последние три-четыре года, когда СССР в Украине не только окончательно «декоммунизировали», объявив «исчадием ада» и «колонизатором», страны-соседи вполне логично решили и сами поучаствовать в судьбе «освобождающейся» страны. И «освободить» ее от унизительных «коммуняцких», ленинско-сталинско-хрущевских «пидарункив» (так теперь, в свете европейской секс-толерантности, кажется, надо называть подарки) – забрать указанные выше земли.



А я все ждал, когда проснутся остальные соседи. Особенно Молдова – самый, пожалуй, опасный соперник Украины. С Молдовой нынешняя Украина сегодня бодается за звание «самой бедной страны Европы» и уже уверенно обошла ее своим мощным демпингом на рынке черной трансплантологии. Раньше почки, роговицы глаз и прочий годный к новому использованию «ливер из человечинки» были made in Moldova. Целыми селами, говорят, лишались одной почки и уверенно интегрировались в ЕС. Теперь все благополучно поменялось в пользу Ukraine, чьим жителям надо же чем-то платить за безвиз. Ну, чтобы убедить европограничников в наличии денег и по туристической визе попасть в Европу и, попив там кавы с круассанами, приступать к чистке местных туалетов и обслуживанию борделей. Пусть и в полуразобранном виде, но под звуки венской оперы.



Короче, Молдова в плане нищеты во многом круто обошла Украину на повороте, и я все ждал, когда же и она предъявит территориальные претензии. И как это произойдет. Ведь это, повторяю, мощное независимое государство еще и в военном отношении. В былые годы я был аккредитован в этой стране и плотно ею интересовался. В частности, четырьмя танками, которые ей после развала СССР достались работающими и всегда стояли под парами готовые то ли нападать, то ли защищать молдавские просторы. В зависимости от последствий посещения винных подвалов «Крикова»...



И вот я дождался. Это блеск! Чисто молдавский! Если сбоку посмотреть, то снизу кажется, что сверху нифига не видно. Но результат есть и будет. В родном селе президента Молдовы Игоря Додона Садова 510 его жителей во главе с примаром (сельским головой) подписали декларацию об объединении с Румынией. Потому что этим бредят в Молдове многие, наивно считая, что с Румынией, членом Евросоюза и НАТО, они быстрее вылезут из той жо… пардон, пропасти, в которой сидят. Но не только много евромамалыги в любое время суток влечет воинственно-меркантильных молдаван в объятия Бухареста. Молдаване, даже рядовые, это, оказывается, прирожденные геополитики, отлично шарящие в раскладах на большой шахматной доске Европы. Они хотят объединения с Румынией еще и для того, чтобы возвратить себе украинское побережье Черного моря и Буковину. Ну, не так чтобы прямо уж и себе, но Румынии точно. В два мощных этапа: сначала Молдова становится частью «Великой Румынии», а потом отрывает под себя указанные территории. У самой же Молдовы силенок маловато. «Разве можем мы, Республика Молдова, ставить вопрос Буковины? Нет! Можем ставить вопрос Измаила, Четатя Албэ (так в Румынии назывался Белгород-Днестровский. – Авт.), выхода к морю, который мы имели? Нет!», – стенала на всю Молдову экс-примар села Садова Еуджения Булат. В надежде быть услышанной, ясное дело, в Румынии...



И вы скажете «фейк». Отнюдь нет. Во-первых, потому, что собирание румынских земель и «Великая Румыния» (Romаnia Mare, Транснистрия) – это довольно модный сегодня политический тренд в соседней стране. Не зря же Румынию с момента ее образования на карте Европы в мае 1877 года путем объединения княжеств Валахии и – кстати! – Молдавии часто называют «хищницей Европы». За неуемное и почти всегда успешное стремление расширять свою территорию за счет соседних государств.



Во-вторых, Румыния давно спорит с Украиной за разные части территорий, и «Версии» пишут об этом уже лет десять.



В-третьих, Румыния даже раньше России оттяпала у Украины часть ее территории. Под водой, но все же. В феврале 2009 года Международный суд в Гааге единогласно принял компромиссное решение по морской границе между странами и передал Румынии 9,7 тыс. (79,34% территории) из 12 тысяч квадратных километров шельфа у острова Змеиный в Черном море.



В-четвертых, с потерей шельфа Украина согласилась, а за Крым типа готова воевать потому, что и тогда, 9 лет назад, и сейчас, в 2018-м украинская правящая элита пребывает в плену иллюзий, которые сводятся к традиционной формуле «Запад нам поможет». То есть что-то даст, чем-то подсобит, как-то защитит, куда-то примет. В 2009 году тогдашний президент Украины Виктор Ющенко, «херой оранжевой революции», пришедший к власти в результате антиконституционного «третьего тура» 2004 года, считал, что своей уступчивостью он приблизит евро- и евроатлантическую интеграцию своей страны. А Румыния – к тому времени, повторяю, член ЕС и НАТО, ему в этом поможет. Несмотря даже на то, что почти за год до этого, в апреле 2008-го, НАТО прокинула Украину на своем саммите именно в Бухаресте, отказав даже в предоставлении Плана действий по обретению членства (ПДЧ).



Сейчас в похожем плену пребывает нынешнее руководство Украины, которое тоже объявило евро- и евроатлантическую интеграцию своим магистральным курсом, а гарант нации даже хочет в преамбуле новой Конституции Украины обозначить его как национальную идею. Потому что в Киеве почему-то уверены, что именно НАТО полноценно поимеет Украину своим членом и примет в свои ряды. В знак благодарности за «войну с Россией», которую Украина, по мнению Киева и всего коллективного Запада, ведет в Донбассе.



И Украину действительно напичкивают оружием. А еще больше – советами, как нужно побеждать, и инструкторами-советниками, которые учат это делать. Сначала вооружение шло и типа идет из трастовых фондов НАТО, созданных в сентябре 2014 года, из отдельных стран-членов Альянса, которым разрешено это делать, и из США, которые даже решили дать Киеву «Джавелинов» на целых 47 млн. долл.



А буквально позавчера Украину, мир и его окрестности огласила страстная новость: Украина стала «страной-аспирантом» НАТО, которая признала таким образом ее стремление в полновесные члены Альянса. «На данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление (aspirations) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина», – появилась такая запись на сайте НАТО. Радости сначала были полные штаны и даже больше. Но потом началось отрезвление. Потому что выяснилось, что в НАТО вообще нет ни такого статуса, ни даже такого понятия, как «страна-аспирант». А главными вытрезвителями выступили сама штаб-квартира Альянса в Брюсселе и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. В Брюсселе сказали, что НАТО не меняет политику блока, а лишь отражает реальность. «Политика НАТО остается неизменной. Произошли изменения в политике Украины, и они были отражены на сайте», – сказано четко и ясно.



Так же предельно лаконичен был и мистер Волкер. Он заявил, что Украина и Грузия в настоящий момент не готовы к вступлению в НАТО, ибо «для обеих стран много еще остается сделать». «США выступали за предоставление ПДЧ для Украины и Грузии, что было правильно, и что должно было быть сделано, ПОТОМУ ЧТО ПДЧ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ ЧЛЕНСТВА. ЭТО – ИНСТРУМЕНТ, ПУТЬ ПОМОЧЬ СТРАНЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ (выделено мною. – Авт.), чтобы она стала надежным кандидатом позже», – предельно ясно сказал он.



Но, тем не менее, гарант нации тоже обрадовался и заявил, что Украина после получения статуса «страны-аспиранта» будет добиваться Плана действий по членству в НАТО...



И вот тут-то, наконец, в-пятых, и вскрылось, почему так происходит, что украинская власть и ее лидеры оказываются в дура… нет, скажем мягче, с намыленными холками, но немытыми головами. Их тупо обманывают и дезинформируют те их советники, консультанты и помощники, которые:



а) сами бегут впереди паровоза и по тупости своей и из-за слишком сильных собственных желаний воспринимают желаемое за действительное. И точно так же они настраивают и своих шефов – украинских лидеров;



б) пытаются угадать, чего хочет «хозяин», и льют на его «мельницу» только нужную воду. Этот эффект и называется «зализали». Это когда в уши шефу говорят только то, что он желает слышать. В надежде на личное продвижение по карьерной лестнице и на печенюшки, которые изменят материальное положение;



в) сами являются лишь тупыми ретрансляторами чужих идей. Например, идей своих закулисных хозяев и внешних кураторов, которые таким образом доносят в «верховные уши» нужную информацию. Так бывает. Давно известно, что короля играет свита. И подчас чем тупее свита, тем тупее и король. Даже если он типа считает сам себя или его считают умным.



А кто первым активно и самозабвенно, во всю глотку, вскинулся насчет «аспирантского статуса» Украины в НАТО? «И пока кое-кто кричит о «зраде зрадной» и «все пропало», ПРЕЗИДЕНТ, ЕГО КОМАНДА И НАТОВСКИЕ ЯСТРЕБИЦЫ РАБОТАЮТ (выделено мною. – Авт.). Девушки, поздравляю вас с фантастической новостью, НАТО признало Украину страной-аспирантом», – как резаная, орала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. «Теперь, после включения Украины в группу стран-аспирантов НАТО, ожидаем получить статус страны-партнера с расширенными возможностями, что для стран – не членов НАТО – самый высокий уровень сотрудничества. Это важные тактические шаги. Но хочется сейчас видеть четкие требования и сигналы относительно получения ПДЧ, как и 10 лет назад в Бухаресте. Для этого и мы в Украине должны работать в поте лица», – так же истерично вторила ей Ганна Гопко, глава комитета Верховной Рады по иностранным делам.



И если Гопко кто-то внес в список сотни женщин-мыслительниц современности и при этом не посоветовался ни с врачами, ни даже с санитарами ближайшего дурдома, изучающими геополитические девиации у своих пациентов, которые отклоняются периодически на членство Украины в НАТО, то с Иркой Геращенко все посложнее. Она – не только «ястребица НАТО», что, в принципе, можно, наверное, подлечить, если плотно изолировать и не пугать портретами Розы Люксембург и Клары Цеткин. Она – как бы связующее звено между двумя президентами Украины, мечтающими о НАТО, и ретранслятор натовских идей им в уши. И, увы, нынешнему, и Ющенко.



Ведь сейчас Ирка Геращенко – еще и уполномоченный спецпредставитель президента по умиротворению ситуации в Донбассе, где НАТО «мутит» свою «водичку», которой потчует, судя по всему, и украинских представителей. И Геращенко радостно опубликовала фотографию победителей-«аспирантов НАТО»:







А при Ющенко она до 2006 года была его пресс-секретарем и делала все, чтобы он выглядел, как «справжний европеец». Понимающий, что ему НАТО, а что ему не надо. И делала это так, что многих завидки брали. Как можно не поверить, что НАТО тебя ждет, когда за тобой так ухаживают?!











И ведь нынешний гарант нации, судя по скупой информации с его встречи с блогерами, которые видят в нем «главного евроинтегратора» и не менее главную «надежу страны», во многом получает информацию в такой же обстановке. И о себе, и о ситуации в мире, и о восприятии Украины там же. Как только не назвали блогеры главковерха. И «Черчиллем», и «паровозом», и «бойцом», и «щедрым бессребреником», и «лучшим президентом из тех, что у нас были». Это был парад эпитетов, в который чудно вписывается и «кровавя панда» Януковича, который, как известно, тоже был «большой, как Африка»...



...Но я, собственно, не об этом. Я о том, что, напоминаю, и в Молдове уже зарятся на Украину. Информационное агентство «OMEGA» сообщает, что уже 109 населенных пунктов Молдовы подписали декларацию об объединении с Румынией. Этот документ, между прочим, требует «отозвать заявление о признании независимости Республики Молдова, потому как тем самым Румыния нарушила собственную Конституцию». А в родном селе молдавского президента еще один его экс-примар Тудор Агение объявил, что выступает за выдвижение Игоря Додона... президентом объединенной Румынии. А действительно – чего мелочиться? И остались два соседа – Беларусь, которая является главной площадкой для мирного урегулирования в Донбассе и утверждает, что не имеет исторических споров с Украиной, и Словакия, выгодно снабжающая Украину природным газом, которого у нее, оказывается, хоть залейся. А что будет, если и Беларусь, и Словакия выполнят свои нынешние «функции»? Черноземов-то и дураков в Украине – пруд пруди...



