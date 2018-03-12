В Украину в ближайшие сутки придет очередная порция теплого и влажного воздуха

На территорию Украины в ближайшие сутки 13 марта переместится очередная порция теплого и влажного воздуха с Центральной Европы; лишь восточная часть останется в более прохладной и сухой воздушной массе, сообщает Укргидрометцентр. Временами ожидаются дожди; температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму 9-14° тепла.



Лишь в восточных регионах, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях – без осадков; ночью и утром на дорогах местами гололедица; температура ночью 1-6° мороза, на крайнем востоке 9-14° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.



Ветер в Украине юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.



В Киеве 13 марта временами дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7° .



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 марта самая высокая температура днем была 17,3° в 2001 году, самая низкая ночью -21,2° в 1928 году.



В Украине 14 марта прогнозируются дожди, в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях местами сильные дожди (ночью кое-где с мокрым снегом), лишь в восточных областях ночью без осадков.



На Левобережье ночью и утром на дорогах местами гололедица.



Ветер юго-восточный с переходом на западе на северо-западный 7-12 м/с.



Температура ночью 1-6° тепла, на Левобережье 0-5° мороза; днем 3-8° тепла, на юге и западе 9-14° тепла.



В Киеве 14 марта дождь, ночью местами сильный дождь, возможен мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 4-6°.

