Экспресс «Лондон-Сухуми»: британская разведка с абхазским акцентом

Долгое пребывание Британии на просторах Китая не прошло бесследно. И без того богатый арсенал англо-саксонских хитростей и уловок пополнился китайской экзотикой, что позволяет Англии уж который век оставаться в числе мировых лидеров. Умелое слияние западной методичности и восточной гибкости – секрет успеха британских спецслужб и дипломатов.



Ярким тому примером может служить Абхазия. Небольшая республика идеально иллюстрирует применение двух принципов из разных культурных традиций. Еще с 70-х годов западные державы делали все возможное, чтобы воспитать и усилить сепаратистские настроения в национальных республиках, твердо следуя римскому принципу «разделяй и властвуй». Традиционно сильные западные страны имели свои сферы интересов. Германия более активно работала по Украине и Молдавии, американцы занимались Средней Азией. Британцы занялись Кавказом.



С тех пор изменилось многое: обстановка в мире, расстановка сил, не стало и СССР. Но хорошо начатая работа продолжает идти и приносить свои плоды. Тут-то Британия и применила восточную мудрость из притчи об умной обезьяне, которая с холма наблюдала за схваткой двух тигров в долине.



На Кавказе британская шпионская сеть раскинута очень широко. Нет такой республики, в которой бы не действовала британская НПО с обтекаемыми целями, финансированием от британского МИДа и связей в правительстве.







Фасад здания, где расположена штаб-квартира «Ресурсов примирения» в Лондоне, 106 Берли роуд



Центральным звеном в британской резидентуре на Кавказе является НПО «Ресурсы примирения» (РП). Ее название как нельзя лучше отражает британскую позицию в свете упомянутой притчи: эта организация появляется там, где два тигра вступают в схватку, и спокойно наблюдает с холма. Но как только тиграм надоедает драться, и они подходят к какому-то согласию, хитрая обезьяна вспоминает уроки древних римлян – и находит способ их разделить. Руководителем РП на Кавказе является доктор Рейчел Клогг, которая ранее долго работала в религиозной организации «Квакерский совет на службе обществу». О том, какое место занимают международные религиозные организации в работе спецслужб написан не один том. Клогг не осталась в стороне – она работала на Кавказе с конца 80-х, все это время старательно собирая информацию о ситуации в Абхазии изнутри, обзаведясь многочисленными друзьями и создав целую сеть околополитических НКО, существующих на гранты из-за рубежа. Руководят этими организациями, в основном, женщины –как правило, незамужние и уже немолодые.







Рейчел Клогг со старшим научным сотрудником британского «Института международных стратегических исследований» Оксаной Антоненко на семинаре по Евразийской безопасности в Лондоне



По информации источника, команду активистов формировали два человека: почетный консул Абхазии в Великобритании Джордж Хьюитт и Рэйчел Клогг.



Консул Джордж Хьюитт, по всей видимости, является связующим звеном между правительством Великобритании и высокопоставленными абхазскими чиновниками. Звание почетного консула было ему пожаловано еще в 1992 году Владиславом Ардзинбой. В сущности, эта должность не накладывает на Джорджа никаких обязательств, поскольку официальных дипломатических отношений у Великобритании с Абхазией нет. Однако она дает ему право быть почетным гостем в самых высоких кабинетах РА. Ближе всех Хьюит сошелся с представителями МИДа – министром Дауром Кове и его замом Каном Танией, а также бывшим министром Сократом Джинджолия. Кроме того, по протекции британца были назначены заместитель министра культуры Батал Кобахия и помощник Президента РА Иракли Хинтба.







Дж.Хьюитт на Черкесском конгрессе в Стамбуле, 2012 г.



Все перечисленные чиновники так или иначе связаны с абхазским «Центром гуманитарных программ» – оплотом британского присутствия в республике. Именно из-под его крыла вышли такие замечательные организации, как «Ассоциация женщин Абхазии» Нателлы Акаба и «Женщины в политике» Ирины Агрба, а правозащитница Лиана Кварчелия перешла работать в «Ресурсы примирения» под начало Рейчел Клогг. Долгое время ЦГП возглавлял сам Батал Кобахия, но феминизация сыграла свою роль и его место заняла одна из самых известных гражданских активисток Абхазии Арда Инал-Ипа, еще одна протеже доктора Клогг. По сути, женщины, возглавляющие эти НПО, выполняют роли агентов влияния британской разведки. По имеющейся информации, сам британский посол в Грузии не раз приезжал на мост через Ингури, чтобы лично пообщаться с подопечными Клогг.



Цели перечисленных организаций ясны и понятны: на деньги от зарубежных спонсоров продвигать необходимую повестку в правительство. Благо, там союзников полно: тут тебе и МИД, тут тебе и минкульт, тут и аппарат президента. Как оказалось, даже министерство обороны вовлечено в сферу влияния британских спецслужб.



Красивая пара генерала Беслана Цвижбы и красавицы-ведущей Анны Гуния выглядит прямо-таки образцовой абхазской семьей.







Семья Беслана Цвижбы в Новом Афоне



Еще бы: муж – герой войны, первый заместитель министра обороны с перспективой возглавить оборонное ведомство. Жена – популярная телеведущая, которая в каждом интервью не устает признаваться в любви к своей семье и родине. Однако на деле все отнюдь не так радужно.



Дело в том, что Анна Гуния – женщина сильная и амбициозная, даже баллотировалась в депутаты городского совета Сухума от 10 округа. В круг ее тесных знакомств входят и уже упомянутая Арда Инал-Ипа, и Ирина Агрба, а сама она не раз высказывалась в пользу европейского разворота, словно забыв о том, какую позицию занимает официальный Запад по абхазскому вопросу. Ирина Агрба – частый гость в доме Цвижбы, а для детей она почти родная тетя, даже репетировала их по истории. В свое время именно Анна Гуния устроила подругу на АГТРК, но долго она там не продержалась. Кроме того, известно о дружеских отношениях Гунии с дочерью консула Хьюитта Гундой. Будучи хладнокровной и рассудительной дамой, четко осознавая свои цели и средства их достижения, Анна Гуния замечательно подошла на роль агента.



При этом, ее муж, напротив, – человек вспыльчивый, но недалекий. Все хорошее, что о нем известно широкой общественности, известно непосредственно от Гунии. В реальности Беслан Цвижба злоупотребляет алкоголем, и в узких кругах о его взяточничестве ходят легенды. Профессионального военного образования генерал не имеет, и к боевому планированию его не допускают. Цвижба сосредоточен на монетизации вверенных ему военных санаториев и территорий воинских частей, взятках за направление абхазских юношей в российские военные ВУЗы и попытках подняться как можно выше по карьерной лестнице. Гуния, по словам свидетелей, имеет на своего мужа практически неограниченное влияние, однако относится к нему с плохо скрываемым презрением.







Анна Гуния и Беслан Цвижба



Так через жену заполучили и мужа. Вряд ли случайным в такой ситуации выглядит внезапное изменение взглядов первого заместителя министра обороны с ультрапатриотических на прозападные. При этом любовь к Европе отнюдь не помешала чете устроить своего сына в Военный университет в Москве. Видимо, они тоже усвоили древнюю мудрость: в мутной воде рыба ловится лучше. Не случайно Беслан Цвижба всерьез рассчитывает занять пост министра обороны после ухода Кишмарии – вероятно, «где надо» за него уже замолвили словечко. Сам же он вряд ли догадывается о том, какую роль ему отвели в этой операции.







Генерал Беслан Цвижба



Между тем, военные секреты утекают широкой рекой, а британские шпионы уверенно делают свое дело. Они получают информацию из первых рук, влияют на принятие законов и даже сами назначают чиновников – красивая операция спецслужб в классическом стиле. Доктор Клогг под легендой гуманитарных программ создала целую сеть агентов влияния: они продвигают повестку, готовят кандидатов во власть и имеют выход на СМИ. Тех, кто оказался наверху, подхватывает и ведет Хьюитт. Увенчать эту долгую комбинацию может назначение собственного министра обороны, что даст Западу фактический контроль над Абхазией.



И пока тигры дерутся, Лондон примеряет абхазский алмаз в британскую корону.







