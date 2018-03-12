Умер Олег Табаков

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в Москве на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова, художественным руководителем которого он был. Прощание с актером состоится в этом театре. "Дата станет известна в ближайшее время", - сообщила пресс-атташе Мария Малкина.



Олег Табаков - актер театра и кино, режиссер, педагог. Ему присвоено звание народного артиста СССР, он - лауреат Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Табаков - полный кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством", член Совета по культуре и искусству при президенте России. Он возглавлял два театра - МХТ имени Чехова и Театр под руководством Олега Табакова. Также возглавлял Московскую театральную школу/колледж Олега Табакова для одаренных детей.



При этом Табаков оставался действующим актером, он снялся в более чем 100 фильмах, количество театральных постановок также приближалось к этому числу. Голосом Табакова говорит кот Матроскин - персонаж из популярных мультиков об обитателях Простоквашина.



На вопрос о том, что он считает основным достижением в жизни, Табаков отвечал, что самым главным для него было "воспитать учеников". Счастлив он был и от того, что на свет появились четверо его детей, последний ребенок родился, когда Олегу Павловичу был 71 год.

