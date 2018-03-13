Google сняла панорамы японского города при помощи трех акита-ину

Компания Google сняла панорамы Street View в японском городе Одате, расположенном в префектуре Акита, при помощи собак породы акита-ину. Рассказ об этой необычной съемке был опубликован в блоге Google.



Как можно догадаться по названию, префектура Акита считается родиной породы акита-ину, а в Одате установлен памятник псу Хатико - самому знаменитому представителю этой породы.



В съемках панорам для Google приняли участие три собаки, на спинах которых были закреплены небольшие камеры для панорамной съемки. С этим снаряжением собаки и их хозяева прогулялись по улицам города и его окрестностям. Небольшой ролик, запечатлевший процесс съемки панорам, был опубликован на YouTube.



Представители Google обещают пополнить коллекцию панорам Одате, однако не уточняют, планируется ли привлечь собак для будущих съемок.



Отметим, что это не первый случай использования животных для съемки панорам Street View. Так, в конце 2014 года Google сняла панорамы аравийской пустыни Лива при помощи камеры, установленной на спине верблюдицы по имени Раффия.



В июле 2016 года СМИ рассказали об инициативе энтузиастов по созданию панорам Фарерских островов при помощи камер, закрепленных на спинах овец. Проект, получивший название Sheep View 360, был организован местной жительницей по имени Дурита Андреассен, которая очень сожалела, что Фареры до сих пор не попали в поле зрения панорам Google Street View. Усилия Андреассен и ее единомышленников по привлечению внимания Google к Фарерским островам не прошли даром, и вскоре компания доставила на архипелаг оборудование для съемки панорам, включая специальный трекер и 360-градусные камеры, а сотрудники Google провели инструктаж для местных энтузиастов по его использованию.





