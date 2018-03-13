Количество заболевших корью за неделю снизилось на 10%

Количество заболевших корью с 5 по 11 марта уменьшилось на 10% по сравнению с предыдущей неделей и составило 617 человек, сообщил Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины.



В целом с начал года заболело 7,069 тыс. человек, из них – 4,848 тыс. дети, зарегистрировано семь летальных случаев, связанных с корью.



Наибольшее количество заболевших - в Ивано-Франковской области (1,566 тыс. человек), Закарпатской (1,297 тыс. человек) и Одесской (1,063 тыс. человек) областях, наименьшее – в Сумской области (пять человек), Луганской и Черниговской (по четыре человек).



Как сообщалось, в 2017 году уровень плановой вакцинации в Украине вырос вдвое по сравнению с 2016 годом – вакцинировано 93,3% детей до года, 90,7% детей шести лет.



В рамках усиленной иммунизации на 07 марта 2018 года привито 77,3% детей, пропустивших своевременную первую дозу вакцины КПК и 81,7% - пропустивших вторую.



В настоящее время остаток вакцин по Украине составляет 370 тыс. доз.



Как сообщалось, по состоянию на 6 марта, партия вакцин КПК в объеме 220 тыс. доз, закупленная Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), распределена и доставлена во все области Украины.

