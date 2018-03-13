Посол Великобритании вызван в МИД РФ

Посол Великобритании Лори Бристоу во вторник вызван в МИД России.



"Сегодня в МИД вызван посол Великобритании в России", - сообщили "Интерфаксу" в МИД РФ.



В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что России следует до вечера вторника дать ответ в связи с инцидентом с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, а также предоставить в ОЗХО информацию по нейропаралитическому веществу.



"Мой друг (глава МИД Великобритании Борис Джонсон - ИФ) заявил российскому послу, что Российская Федерация должна немедленно предоставить полную информацию о программе (нейропаралитического вещества - ИФ) "Новичок" в Организацию по запрещению химического оружия. Также он потребовал, чтобы российское правительство дало ответ до конца завтрашнего дня", - сказала она, выступая в палате общин британского парламента.



По ее словам, глава МИД Великобритании также попросил посла РФ объяснить, каким образом нервнопаралитическое вещество оказалось в британском городе Солсбери.



"Это произошло в контексте хорошо отработанной модели российской государственной агрессии", - считает премьер.

