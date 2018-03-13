Биткоину предрекли второе дно

Стоимость биткоина упадет ниже февральских минимумов, предупредил клиентов инвестбанк Goldman Sachs. Об этом пишет Business Insider.



По мнению аналитиков банка, к новому падению приведет очередная распродажа криптовалюты, курс биткоина снизится с 9 тысяч долларов до 7 тысяч.



Как полагает менеджер по техническим стратегиям Goldman Sachs Шеба Джафари, велика вероятность, что криптовалюта упадет ниже 5,9 тысячи долларов, до которых она дешевела 6 февраля. В конце февраля Forbes и CoinDesk писали, что биткоин, опустившись до этой отметки, прошел дно стоимости.



Как пишет Colintelegraph, Джафари часто критикует биткоин, в середине 2017-го она предсказывала, что к концу года криптовалюта будет стоить 4 тысячи долларов. В декабре 2017-го биткоин достиг максимальной в истории отметки — почти 20 тысяч долларов, в начале 2018-го все криптовалюты начали резко дешеветь.

