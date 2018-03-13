«Бош Авто Сервис» на страже работоспособности дизельных двигателей

Высокий максимальный крутящий момент уже с низких оборотов, небольшой расход топлива, отличная динамика — это далеко не все преимущества современных дизельных двигателей. Но есть у них одна особенность: они нуждаются в качественном и высокоточном ремонте. Полную диагностику и ремонт всех составляющих дизельного двигателя стоит доверять профессионалам на СТО сети «Бош Авто Сервис».











Признаки надвигающегося ремонта дизелей

Что чаще всего нуждается в ремонте?

Как понять, что дизельному мотору вашей машины срочно требуется ремонт или как минимум полная диагностика? Самый верный и грустный признак — это появление посторонних звуков, преимущественно стуков и вибраций. Непривычные шумы обычно являются маркерами каких-то поломок или нарушенных регулировок. Если силовой агрегат не выдает той мощности, которую показывал ранее, или глохнет с набором скорости, также стоит обратиться на сервисную станцию сети Bosch Car Service для выявления и устранения неисправности. В случае если на прогретой машине из выхлопной трубы выходит дым белого или черного цвета, также не рекомендуется откладывать визит на станцию технического обслуживания. К зимнему периоду и низким, минусовым температурам у дизельных моторов особенное отношение, потому что холод усугубляет зарождающиеся проблемы.Если хоть одна из неисправностей присутствует в вашем автомобиле, обязательно стоит проверить топливную аппаратуру и другие элементы дизельного двигателя. Дизели крайне чувствительны к качеству топлива, особенно к наличию в нем твердых частиц и воды. Если в холодный сезон не использовать качественное зимнее топливо или не добавлять в солярку специальные сертифицированные присадки, то мотор может плохо заводиться или даже выйти из строя.Часто сами автомобилисты вредят дизельному «сердцу» авто стилем своего вождения. Переключения передач на высоких оборотах, постоянные перегазовки, частые стремительные разгоны существенно сокращают ресурс многих узлов в дизеле. Так что если вы поменяете стиль вождения на более спокойный, то продлите срок жизни двигателю, плюс сэкономите много топлива, ведь интенсивный стиль вождения поднимает аппетит автомобиля в полтора-два раза.Обычно первыми ломаются распылители топливных форсунок, за ними следуют турбина, система питания и т.д. Так что даже при малейших сомнениях в отклонении работы дизельного агрегата от нормы записывайтесь на диагностику на профессиональной СТО «Бош Авто Сервис».Независимо от того, за какой именно операцией с дизельным мотором вы обратились на станцию Bosch Car Service, вначале мастер-диагност выполнит компьютерную диагностику двигателя. Она существенно ускорит выявление поломки, поможет обнаружить другие проблемы на этапе их зарождения (пока они еще не узнаются в посторонних шумах, черном дыме из выхлопной трубы и пр.).Самыми востребованными являются работы по ремонту насос-форсунок, распылителей, плунжерных пар. Реже специалисты СТО ремонтируют или меняют сажевые фильтры или перебирают весь дизельный двигатель. Выполнить ремонт и диагностику дизельной аппаратуры любой сложности можно на станциях «Бош Авто Сервис», сеть которых охватывает всю Украину.