«Крымский консенсус»-2 в лицах

За пять дней до российских президентских выборов опять достаточно бурно всплыла «крымская карта». И дело не в том, что на теме посещения Крыма поссорились глава МИД Украины Павел Климкин и один из кандидатов в президенты России Ксения Собчак. Тут как раз ситуация из «Справочника юного психиатра»: два фигуранта решили публично выяснить, у кого из них параноидальная шизофрения, отягощенная политическим свербежом в одном месте, и выяснили – у обоих. Ксюша хотела, как всегда, соригинальничать: попросила Климкина дать ей возможность по украинским законам побывать в Крыму.



Она утверждала, что не для агитации за себя любимую туда едет, а просто посмотреть. И нужно было разрешать ей это сделать хотя бы потому, что хоть кто-то из более-менее заметных россиян публично согласился жить по украинским законам. Более того – жить в Украине (Киев же официально считает Крым незаконно «аннексированным» или насильственно «оккупированным»). Но Климкин... А что он? Вы же сами его знаете. Известный и крайне разочарованный «херой майдана», телеведущий Дмитрий Гордон, славненько и актуальненько переобуваясь в воздухе, о ведомстве Климкина сказал так, будто всю жизнь там проработал и знает подноготную изнутри: «Совершенно беспомощный аппарат Министерства иностранных дел. Я не вижу работы. Чиновники на местах, в посольствах – я видел ряд послов наших в других странах – ну это пещерный уровень. Я не знаю, откуда они берутся, кто их по какому блату вытаскивает. Вы представляете себе посла большой страны Украина в старом потертом костюме, на плечах перхоть лежит огромным грузом, говорит глупости, несуразицы. Ну что это за люди? Представлять Украину в моем понимании должны красивые, вышколенные, образцовые люди. ...А свои иногда – черти. Ну не могут у тебя быть все на уровне. Поэтому чертей набирают – с перхотью, с гнилыми зубами, вообще необразованных, тупых. И эти люди представляют Украину. И по ним судят о нашей стране, по стране, в которой есть интеллект, мощь, люди, кадры. Все есть, просто механизма попадания лучших наверх нет, есть механизм попадания верных».



Извините, конечно, за столь длинную цитату. Но тут вынужден согласиться с Гордоном: если дело обстоит именно так, как он сказал, то тогда понятны все «успехи» внешнеполитического ведомства и всей Украины на международной арене. Она как-то постоянно участвует в параде идиотов. Даже когда такие конкурсы там, в мире, не проводятся...



Короче, Ксюшу в Крым не пустили. Она обиделась, еще раз рассказала всем, кто такой Климкин и весь МИД Украины, и в Крым пока не поехала. А вот президент России и кандидат на эту же должность Владимир Путин, если верить российским СМИ, будет там уже завтра, 14 марта 2018-го. Почему? Зачем? Мне кажется, вот почему: 1 марта текущего года Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в оккупированном Крыму. И Путин в очередной раз решил показать, что у него не просто есть «прибор», но и желание «возлагать» его туда, куда он считает нужным. Всем показать. Как иллюстрацию к собственному ответу на вопрос, при каких обстоятельствах Крым может быть возвращен Украине. «Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», – сказал он.



И теперь даже если Климкин лично пригласит и сопроводит Собчак на полуостров, ситуацию это не изменит. В России в нужное время опять был реанимирован так называемый «крымский консенсус» – единение российского общества, подавляющего большинства его вокруг идеи «возвращения» российских земель. В сочетании с еще одной фразой Путина – «а зачем нам такой мир, если там не будет России?» – и с гиперзвуковыми ракетами, которым не страшны никакие и ничьи ПРО, это неизменно даст ему превосходный результат. И совсем не тот, на который рассчитывают в Киеве...



Вообще, к удивлению многих, в общем контексте Крым не стал какой-то заметной или особенной темой. Тем более – «больной». Из восьми кандидатов на пост президента только двое готовы были хоть как-то выпендриться, поиграть в оригинальность и заработать политочки даже не так перед россиянами, как перед внешними кураторами и спонсорами «альтернативной точки зрения, основанной на международном законодательстве» (так они это называют). Эти двое – уже упомянутая Ксюша Собчак, выдвиженка партии «Гражданская инициатива», и ветеран президентских ристалищ Григорий Явлинский, лидер партии «Яблоко». И позиции по Крыму у них сходные: Крым – украинский, отобран путем незаконного референдума, и чтобы признать полуостров российским, необходимо провести новый референдум. Подготовленный и осуществленный под международным контролем. Тот факт, что на мартовском референдуме в 2014 году за независимость Крыма с последующим вхождением в состав России проголосовало 96% участвовавших в референдуме жителей полуострова, ни Собчак, ни, тем более, Явлинского не впечатляет и не волнует.



При этом Явлинский предлагает провести еще и международную конференцию по Крыму, чтобы «обхрюкать» все актуальные темы и подтемы, придать разрешению крымского вопроса максимальную открытость и правдоподобность и тем самым обеспечить признание Крыма российским, если за это выскажутся крымчане. «Нужно созывать международную Конференцию по Крыму с участием России, Украины, ЕС, США, самых влиятельных государств. Возможное решение такой конференции – провести такой референдум, который будет признан всем мировым сообществом. Иначе Россия не будет иметь международно признанных границ, а крымчане так и будут жить на территории, всеми признанной аннексированной. Нужно взять и сказать: мы согласны на международную конференцию и референдум по установленным на ней правилам под международным контролем», – продолжает настаивать Явлинский.



Собчак дополняет и разнообразит этот подход нюансами. Она уверена, что Крым – это путь к разорению России и обнищанию россиян. «...Для России это несет огромное количество ущерба. Для всех остальных жителей России это только лишние деньги, которые мы теперь тратим на Крым. Это обнищание страны, это санкции, это последствия, которые мы будем расхлебывать», – говорит она. И хочет, например, референдум не только в Крыму, но и в России и в Украине, отведя полгода на предварительную агитацию. «Это голосование может быть непредсказуемым, если провести правильную агитацию и объяснить россиянам. Вот я, например, русская, но я бы голосовала против, потому что это мои налоги, которые идут на Крым», – призналась рачительная Ксюша. И как вариант предложила России выплатить Украине «контрибуции» и... взять Крым в аренду. Собчак даже порадовала общественность стишком собственного «приготовления»:



«Не нужны нам армия и флот,

Мы в страну преобразимся мирную.

И решенье это, в общем, это вот

Войдет в историю всемирную.

Пусть услышат и Берлин, и Рим,

Остров Лесбос, Лондон и Сардиния,

Что захваченный Россией Крым

Возвращаю Украине я!».



Генпрокуратура сначала заинтересовалась было Ксюшей и захотела узнать, чем же ей так мешает территориальная целостность России, но потом отстала...







Позиция Путина, как видим, тоже ясна. И только отдельными нюансами дополняют ее остальные пять кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России») и Борис Титов (Партия роста).



Сергей Бабурин к Крыму подходит издалека – с момента развала СССР. В далеком уже 1991 году он был одним из 7 депутатов, которые на сессии Верховного Совета РСФСР проголосовали против ратификации Беловежского соглашения о прекращении существования СССР и о создании СНГ. И вот с тех пор и до вхождения в Россию в 2018-м Крым – это, по Бабурину, «наиболее обездоленная часть граждан Советского Союза, потому что они были принудительно лишены российского гражданства в 54-м году, когда их, не спрашивая, в одну ночь, из граждан РСФСР сделали гражданами УССР». Поэтому то, что случилось в 2018 году с Крымом, Бабурин считает восстановлением исторической, политической и социально-гуманитарной справедливости. Более того, Бабурин страшно ругает все российские компании, которые до сих пор осторожно входят на полуостров, опасаясь международных санкций. «Крым всегда был российским, потому что Россия надлежащим образом не оформляла его передачу кому бы то ни было. А Севастополь вообще не передавала. Полуостров был длительное время под юрисдикцией Украины. ...Крупнейшие российские компании, которые работают за рубежом, боятся санкций и чего-то там еще и не рискуют войти в Крым. Это печально, потому что рассматривается многими на Западе как готовность России вернуться к проблеме статуса Крыма. Надо однозначно объяснить всем без исключения: вопрос о Крыме решен, и пересмотру не подлежит», – твердокаменно уверен он.



Павел Грудинин, выдвиженец КПРФ, «заменитель» Геннадия Зюганова и неофит президентских гонок по вопросу Крыма – крепкий патриот и «собиратель земель российских». Некоторые сомнения и международные нюансы, которые поначалу волновали Грудинина и даже зарождали какие-то сомнения («Крым – это Россия, а детали можно обсуждать… Для этого есть министр иностранных дел, кстати, неплохой…»), теперь преодолены. «Я абсолютно убежден, что Крым – это Россия, и все было сделано правильно. Потому что люди там высказались за то, что мы с ними единая страна. Надо слушать народ. Политики все время меняют свое мнение, но если люди собрались и высказались, что хотят жить в этой стране, надо им дать такую возможность», – вот так предельно ясно задекларировал главный коммунист России свою точку зрения на Крым. Более того, Грудинин теперь точно так же относится и к самопровозглашенным в Донбассе ДНР и ЛНР: Россия должна прислушаться к жителям «народных республик» и либо признать их независимость, либо включить в свой состав. Потому что, уверен Грудинин, Россия и Украина – единый народ, и «мы всегда должны жить в мире и добрососедстве» и не воевать.



Владимир Жириновский, лидер старейшей российской некоммунистической партии – ЛДПР и ветеран президентских гонок. Это его шестые по счету выборы президента из всех семи, которые были в России (1991, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018). Пропускал «Жирик» кампанию лишь в 2004 году, когда решил поиграться «в народ и партийную демократию». Тогда выдвиженец ЛДПР Олег Малышкин проиграл всем, кроме Сергея Миронова, ныне лидера партии «Справедливая Россия», а тогда вождя Российской партии жизни. Даже Сергею Глазьеву, Ирине Хакамаде и «кандидату» «Против всех» (2,02% против 3,45%). Больше Жириновский так не рисковал и не рискует.



Крым он не только безоговорочно признает российским, а действия по его возврату в Россию правильными, но и предлагает переименовать. «Крым – это исконная русская земля. Надо вернуть историческое название – Таврида. Ведь была в царской России Таврическая губерния, и там всегда сидел русский генерал-губернатор. Именно оттуда, из Крыма, из Севастополя выходил наш героический Черноморский флот и громил флот Османской империи. ...Таврида – греческое название. И Севастополь, Феодосия, Керчь, Евпатория – это все греческое. Крым – чисто крымско-татарское название. Первозданное все должно быть!» – вот давняя и многажды обкатанная на митингах и встречах с людьми идея Жириновского.



Более того, лидер ЛДПР тоже предлагает не останавливаться на достигнутом и дальше собирать земли российские. И не только ДНР с ЛНР и всей Новороссией. Всю Украину он тоже считает Россией. А политхитом от него в преддверии этого президентского сезона стал анекдот: «Меркель Обаме говорит: «У меня две новости, хорошая и плохая» – «Начинай с хорошей» – «Крым опять в составе Украины» – «А вторая новость?» – «Украина вошла в состав России» – «А как же Майдан?» – А Майдан у вас скоро будет, готовь Аляску, они уже выехали». При этом Жириновский и слышать не хочет о пересмотре крымского консенсуса и предлагает сажать за подобные вольности. Например, Ксюшу Собчак за ее идеи он предложил генпрокуратуре «посадить лет на пять». Старого же знакомого Явлинского он вообще предлагает расстрелять. И дело с концом. Вроде бы шутейно предлагает, но кто его знает...



Максим Сурайкин, председатель ЦК партии «Коммунисты России» – неофит президентских гонок. Как и Ксюша Собчак или Борис Титов, лидер Партии роста, на которых Максим предлагает вообще не обращать внимания как на неожиданные «паразитические наросты капитализма», ибо они неизбежно падут под «десятью сталинскими ударами» (так называется его предвыборная программа). Сурайкина называют спойлером (отгрызателем) голосов у коммунистов (Грудинина) на ставке то ли Кремля, то ли ЛДПР. Ведь Жириновский и Грудинин ведут между собой негласное «соревнование» – кто из них займет второе место после Путина. Это важно для политического будущего их партий. Но для позиции Сурайкина по Крыму это не имеет никакого значения. Как Путин, Грудинин или Жириновский, он считает, что Крым – российский и передан в Россию законно. «Референдум 2014 года был проведен по всем нормам действующего в Крыму законодательства, при участии наблюдателей», – уверен Сурайкин. И потому резко осуждает инициативы Собчак и особенно Явлинского о новом референдуме в Крыму, называя «преступной блажью» и «иностранным заказом». «Для любого здравомыслящего человека ясно, что после того, что украинская фашистская хунта сделала с Донбассом и Луганском, результаты референдума, если его проводить повторно, будут еще выше, чем в 2014 году. ...Партия «Яблоко» отрабатывает интересы тех сил, которые не очень любят Россию. Она пытается заработать дополнительные очки перед своим электоратом. Мне кажется, что это, мягко говоря, политическая провокация», – однозначно заявил Сурайкин. И этим все сказано.



Борис Титов, председатель Партии роста, бизнес-омбудсмен (уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей) – тоже неофит гонки. Он как бы представитель нового класса – бизнесменов, по лекалам которых якобы и строится «новая Россия», а он сам «идет в политику, чтобы поднимать экономику». И он – типа либерал, так как еще в 2008 году вместе с нынешними «знаменами рослиберализма» Георгием Бовтом и Леонидом Гозманом создал и возглавил партию «Правое дело». Теперь этой партии уже нет, а либерализм Титова во многом согласовывается в Кремле. Более того, Титов публично «наехал» даже на Бориса Ельцина за то, что тот допустил ошибку, так как «отдал все для того, чтобы укрепиться в качестве президента России», и что эта ошибка должна была быть исправлена.



Об этом нужно говорить лишь потому, что Титов, в отличие от многих записных «рослиберастов», осуждающих Россию и ее власть за «аннексию Крыма», само вхождение полуострова в состав своей страны считает «очень сильным поступком России во внешней политике». По его словам, этот факт не подлежит никакой дискуссии, и Крым никогда не был украинским. «Мы и до этой всей истории знали, что Крым – наш, потому что там, конечно, огромное количество россиян», – сказал Титов. Но он, в отличие от других кандидатов, предлагает смотреть на вхождение Крыма с точки зрения бизнеса. Во-первых, по его мнению, Крым российский потому, что там большинство самых крупных объектов являются российскими. Во-вторых, если правильно развивать экономику полуострова и заинтересовывать в нем иностранных инвесторов, то это поможет восстановлению и международных экономических связей, и сотрудничества. «После Крыма эти отношения будут выше и крепче, несмотря на то, что временно есть санкции, потому что они нас уважают, понимают наше место в мире, для них это понятная позиция», – уверен Титов...



...Вот, собственно, и все, что нужно как минимум помнить насчет нового «издания» «крымского консенсуса». Накануне выборов президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года – в годовщину референдума в Крыму насчет его статуса. Удачно, кстати, придумано: выбор президента крымчанами уже в составе России однозначно расценят как подтверждение референдума четырехлетней давности. Ну, за позицию победителя по Крыму. А кто этот победитель, я даже намекать не буду...



