СБУ ждет нардепа Савченко на допрос 15 марта

Служба безопасности Украины ждет на допрос народного депутата Надежду Савченко в четверг, 15 марта, на допрос во вторник она не пришла.



"Сегодня Савченко не пришла, мы ждем ее в четверг", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в СБУ.



Ранее СБУ сообщала, что повестки о вызове на допрос Н.Савченко на 13 и 15 марта были переданы в аппарат Верховной Рады 12 марта.



В то же время Н.Савченко утверждает, что не получала повестку о вызове на допрос в СБУ по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, но обещает прибыть на допрос в случае личного оповещения.



"Официальной повестки о вызове на допрос меня как свидетеля в деле Владимира Рубана… лично я не получала. Средства массовой информации не являются официальным и надежным источником оповещения… В случае наличия намерения проведения с моим участием следственных действий, прошу передать мне наручно (на руки - ИФ) вызов на допрос в качестве свидетеля в Службу безопасности Украины, после чего в установленный законом Украины трехдневный срок… я прибуду на допрос в СБУ", - написала нардеп в письме на имя главы СБУ Василия Грицака, фотокопия которого обнародована на ее странице в Фейсбуке во вторник.



Н.Савченко отметила, что с 12 по 16 марта она находится "с запланированной рабочей поездкой в Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС".

