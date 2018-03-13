Неймар попросил папу устроить его в «Реал»

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и сборной Бразилии по футболу Неймар попросил отца и агента Неймара Да Силва Сантоса-старшего инициировать переговоры по переходу в мадридский «Реал». Об этом сообщает британское издание The Mirror.



Сообщается, что бразилец надеется сменить клуб до старта чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.



В начале марта в СМИ появилась информация о желании нападающего покинуть ПСЖ и вернуться в каталонскую «Барселону», цвета которой бразилец защищал с 2013 по 2017 год. Хотя еще в январе сообщалось, что в случае победы ПСЖ в Лиге чемпионов, президент парижан Нассер Аль-Хелаифи позволит Неймару перейти в мадридский клуб. Парижский клуб закончил выступление в Лиге чемпионов, уступив в 1/8 финала команде Зинедина Зидана.



Бразилец перешел в ПСЖ из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро. В нынешнем сезоне в активе нападающего 28 забитых мячей в 30 матчах во всех турнирах.

