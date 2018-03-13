Звезда Игры престолов едва не упустила роль из-за свинофермы

Актриса Мэйси Уильямс, которая прославилась благодаря роли Арьи Старк в Игре престолов, рассказала, как когда-то едва не пропустила кастинг в сериал. Она призналась, что хотела поехать на свиноферму. Об этом пишет Mashable.



Девушка не уточняла, с чем именно было связано ее желание туда отправиться.



Известно, что Мэйси Уильямс получила одну из главных ролей в сериале после того, как ей исполнилось 14 лет. Отправиться на кастинг ее убедил агент, который заметил девочку в Бристоле на шоу талантов.

