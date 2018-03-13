Определена идеальная форма губ

Ведущий лондонский пластический хирург раскрыл секрет идеальной формы губ, сообщает Independent.



Джулиан Де Сильва считает, что губы американской певицы Тейлор Свифт приближены к совершенству. «У Тейлор великолепные пухлые губы и изгиб, которого пытаются добиться так много женщин», — добавил доктор.



Он объяснил, что губы начинают терять естественную пухлость после 28 лет из-за снижения содержания коллагена и гиалуроновой кислоты. По его словам, отказ от курения и снижение количества часов пребывания под солнечными лучами способствует замедлению этого процесса.



Согласно статистическому исследованию, проведенному журналом Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, форма рта считается идеальной, когда верхняя и нижняя губы абсолютно симметричны. Респондентов попросили выбрать самое лучшее на их взгляд соотношение размеров, и 60 процентов проголосовали за пропорцию 1:1.

