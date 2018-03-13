Агенты ФБР просили о встрече с Настей Рыбкой в таиландской тюрьме - СМИ

Агенты ФБР обращались к властям Таиланда с просьбой о встрече с Анастасией Вашукевич (Настей Рыбкой) и Александром Кирилловым (Алексом Лесли), которые находятся в таиландской тюрьме. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного таиландского представителя.



По словам источника телеканала, агенты ФБР получили отказ от властей Таиланда, поскольку к задержанным допускают только их родственников и законных представителей.



Посольство США в Бангкоке не подтвердило информацию о попытках агентов ФБР встретиться с задержанными.



Настя Рыбка фигурирует в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о связях миллиардера Олега Дерипаски с вице-премьером российского правительства Сергеем Приходько. ФБК выяснил, что Приходько отдыхал на яхте Дерипаски в компании Рыбки. По словам Навального, миллиардер оплатил отдых, что является взяткой чиновнику.



Настя Рыбка и Алекс Лесли были задержаны в Таиланде в конце февраля вместе с группой других участников секс-тренинга. Их подозревают в незаконном предпринимательстве.



После задержания Рыбка попросила США предоставить ей убежище и пообещала рассказать о связях российских чиновников с окружением Дональда Трампа. Она заявила, в частности, что располагает записями разговоров Дерипаски о вмешательстве в американские выборы. С Дерипаской ранее работал Пол Манафорт, в 2016 году руководивший предвыборным штабом Трампа.

