Медведев назвал комментарии ЕС и США по спору «Газпрома» с «Нафтогазом» неуместными

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что отношения «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» касаются только этих двух сторон.



«Что касается иных способов влияния на такие отношения, то, на мой взгляд, это абсолютно неправильно, это носит совершенно очевидный политический оттенок. Я имею в виду и отдельные комментарии, которые допускают должностные лица из ЕС, и даже, что совсем парадоксально, из Госдепа США. Ни ЕС, ни тем более какие-то иные министерства иностранных дел, к двусторонним отношениями между «Газпромом» и его украинским контрагентом отношения не имеют», — сказал Медведев.



Он также добавил, что разбирательства между двумя хозяйствующими субъектами должны осуществляться в рамках существующего правопорядка.

