Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США

Госсекретарь Рекс Тиллерсон уволен со своего поста. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео. По словам президента США Дональда Трампа, Помпео «фантастически справится» на новом месте работы. Он поблагодарил Тиллерсона за службу, а также назвал нового руководителя ЦРУ. Им стала Джина Хэспел, первая женщина, возглавившая разведывательное ведомство.



По данным The Washington Post, Трамп попросил Тиллерсона уйти в отставку еще в пятницу, 9 марта. По каким причинам принято такое решение, не сообщается.



12 марта 2018 года Рекс Тиллерсон заявил, что Россия может быть ответственна за отравление двойного агента Сергея Скрипаля в английском Солсбери, и пообещал принять меры. Заявление Тиллерсона было сделано после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о вероятной причастности России к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом.

Рекс Тиллерсон возглавлял Госдепартамент США с 20 января 2017 года. В прошлом он был руководителем нефтяной компании ExxonMobil и дипломатической работой никогда не занимался.



Слухи об отставке Тиллерсона ходили еще с июля 2017 года. По неофициальным данным, Тиллерсон даже писал заявление об уходе, но его убедили остаться. Причиной для ухода тогда назывались разногласия Трампа и руководителя внешнеполитического ведомства. В частности, сразу несколько американских изданий получили подтверждения, что Тиллерсон при свидетелях назвал Трампа «чертовым кретином».

