Зайцева рассказала свою версию ДТП в Харькове

Одна из подозреваемых в смертельном ДТП в Харькове, Елена Зайцева во вторник, 12 марта, в Киевском райсуде Харькова прошла допрос, сообщает Медиапорт.



Зайцева признала вину и заявила, что помнит момент аварии. Зайцева заявила, что приближаясь к перекрестку улицы Сумской и переулка Мечникова, увидела на светофоре мигающий зеленый, поняла, что не успеет затормозить и решила не снижать скорость. В момент столкновения со вторым автомобилем девушка резко нажала на тормоза и повернула вправо.



На уточняющий вопрос о приблизительной скорости Lexus, и о том, понимала ли она как водитель, что было превышение скорости, Зайцева ответила: "Не могу сказать".



Она также заявила, что указанные в обвинительном акте обстоятельства соответствуют действительности. Девушка признала все гражданские иски и пообещала помогать пострадавшим, "когда отбудет наказание".



На вопрос прокурора, где она отдыхала перед ДТП, Зайцева заявила, что была в заведении Чили, однако спиртного не употребляла. Также она заявила, что не употребляет наркотики, а за день до аварии принимала обезболивающее.

