СБУ выдворила польского студента, который сжег герб Украины

СБУ депортирует в Польшу студента тернопольского вуза, который сжег в камине ресторана изображение герба Украины. Об этом говорится в сообщении областного управления ведомства в Facebook.



"За хулиганские действия, которые открыто унижали национальную честь и достоинство украинцев, а также могли привести к разжиганию национальной ненависти, сотрудники СБУ решили принудительно вернуть гражданина Польши, который учился в одном из вузов Тернополя", — говорится в сообщении.



Правоохранители установили, что 19-летний польский студент во время отдыха в ресторане с друзьями сжег стилизованное изображение герба Украины, которое висело на стене зала.



Молодого человека депортировали в Польшу 12 марта и запретили въезд на Украину сроком на три года.

