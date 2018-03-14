МВФ намерен регулировать глобальный рынок криптовалют

В МВФ намерены занять центральную роль в координации глобального регулирования рынка криптовалют и "приветствуют их потенциал".



Об этом в своем блоге сообщила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.



"Отвергать криптовалюты было бы не мудро. Мы должны приветствовать их потенциал, но осознавать риски", - отметила глава МВФ.



В частности, предложения Лагард в плане регулирования рынка криптовалют включают меры по защите потребителей, использование инструментов биометрии, криптографии и искусственного интеллекта для быстрого выявления подозрительных транзакций, а также введение единых правил для рынка в различных странах.



Одновременно глава МВФ предупредила и о "темной стороне" полностью электронных денег.



"Несмотря на то, что технология блокчейн может радикально изменить многие сферы, помимо финансов, криптовалюты представляют собой опасность, в частности, потому, что могут быть использованы как инструмент отмывания денег и финансирования терроризма", - заявила она.



Еще одной областью риска она назвала финансовую стабильность. "Быстрый рост рынка криптовалют, его высокая волатильность (быстрая изменчивость курсов - Прим.Ред.) и слабо выраженная связь с традиционным финансовым миром могут создать новые уязвимости", - отметила Лагард.



Она заявила о необходимости принятия мер в ответ на существующие риски, отметив, что МВФ может играть центральную роль в этом процессе.



"Ни одна из стран не сможет справиться с этой угрозой в одиночку. МВФ имеет уникальную позицию, являясь форумом для нахождения ответов на вопросы о рынке криптовалют", - отметила его глава.



Главы центробанков и финансовых ведомств государств G-20 обсудят вопросы регулирования рынка криптовалют в ходе предстоящей на следующей неделе встрече в Буэнос-Айресе.

