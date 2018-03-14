Сенцов хочет подать прошение о помиловании

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов готов подать прошение о помиловании. Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Динзе "Эху Москвы".



По его словам, Сенцов готов подать прошение о помиловании, если встанет вопрос о его обмене.



Также защитник сообщил, что украинец содержится в общем бараке, где находятся до 40 человек. С другими заключенными конфликтов у него нет.



Напомним, Сенцов продолжает находиться в колонии в городе Лабытнанги.

