Ляшко: Порошенко тайно встречался с Помпео на Украине

Лидер "Радикальной партии", депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко заявил, что президент страны Петр Порошенко на минувшей неделе тайно встречался с экс-главой ЦРУ Майком Помпео в ходе его визита на Украину.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отставке главы госдепа Рекса Тиллерсона и назначении на эту должность Помпео, который до этого возглавлял ЦРУ.



"По моей информации, на прошлой неделе директор ЦРУ Помпео был с визитом на Украине и тайно встречался с президентом Порошенко", — заявил Ляшко во вторник в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".



Ляшко выразил надежду, что стороны обсудили помимо "коррупционных схем действующей власти" вопросы национальной безопасности.

