Россия ждет доказательств выгоды транзита газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече во вторник сошлись во мнении, что будущее транзита российского газа в Европу через Украину в ее руках — она должна предложить выгодные условия, чтобы конкурировать с другими маршрутами. Эксперты отмечают, что путь поставок через Украину самый длинный и дорогой, поэтому он рискует стать подстраховкой только на периоды пикового зимнего спроса.

"В текущих условиях важно отметить, что украинская сторона должна доказывать экономическую эффективность и целесообразность продолжения транзита газа через территорию Украины. Мы готовы выслушать предложения", — сказал Миллер. "Это просто вопросы выгодности, эффективности контракта", — подчеркнул в свою очередь Медведев.



Текущие условия – это совокупность сразу нескольких факторов: решения Стокгольмского арбитража, взыскавшего с "Газпрома" штраф за недопоставки газа через Украину, растущий спрос на российский газ в Европе и готовность "Газпрома" начать строительство новых газопроводов в ЕС – "Северного потока-2" и продолжения "Турецкого потока".



Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно. "Нафтогаз", заявивший о существенной недопоставке российского газа на транспортировку через Украину по сравнению с указанными в контракте 110 миллиардами кубометров в год, добился компенсации в 4,637 миллиарда долларов. С учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) "Газпром" должен выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.



"Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. Пятого марта российская компания направила "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.



"Газпром" расторгает контракты с "Нафтогазом", чтобы, в том числе, избежать будущих штрафов за транзит через Украину в объеме менее 110 миллиардов кубометров в год, объяснил Миллер на встрече с премьером.



"Мы, без сомнения, рассчитываем на то, что в рамках новых разбирательств Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов с "Нафтогазом", — сказал глава "Газпрома", отметив при этом, что процесс расторжения контрактов займет полтора-два года. Фактически это означает продолжение процедуры примерно до завершения срока действия контрактов в конце 2019 года.



По оценке экспертов, решение суда сделало и так дорогую для "Газпрома" транспортировку газа через Украину еще дороже и к тому же может побудить Киев подать иск для повышения транзитной ставки.



"Для "Газпрома" транзитная ставка по украинскому маршруту является самой высокой из всех других вариантов поставок газа в Европу. Это не только самый длинный маршрут, но и самый дорогой. Кроме того, пока "Газпром" платит по той ставке, которая была обозначена в договоре от 2009 года. Но последние судебные процессы могут побудить Украину подать иск о пересмотре транзитной ставки", — отметил генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.



"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом", в том числе, в связи с удорожанием транзита газа через Украину, к которому приведет решение арбитража, считает заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.



"По нашим оценкам, поставки в Юго-Восточную Европу примерно равноценны при использовании украинского маршрута по контракту 2009 года и "Северному потоку". Однако решение стокгольмского арбитража делает украинскую опцию более дорогостоящей. Это даже если не брать в расчет намерения Киева поднять транзитную ставку, которая и так является самой высокой из действующих и планируемых маршрутов доставки российского газа на внешние рынки", — сказал он.



Вместе с тем эксперты ожидают, что "Газпрому" все же придется сохранить транзит газа через Украину даже с учетом строительства новых газопроводов в Европу – "Северного потока-2" и продолжения "Турецкого потока". Правосудов такой вынужденный транзит оценил в объем до 10 миллиардов кубометров в год. "Так или иначе, какой-то контракт будет нужен. Особенно украинский маршрут может быть востребован в период зимней загрузки, когда все магистрали максимально заполнены", — пояснил он.



Этой морозной зимой "Газпром" смог удовлетворить все запросы своих европейских потребителей, поставив множество рекордов по объемам поставок российского газа в Европу, рассказал Миллер премьеру.



"Компания "Газпром", Россия располагают соответствующими мощностями для поставок газа в таких объемах для удовлетворения пикового спроса. В годовом исчислении эти мощности составляют 260 миллиардов кубометров газа – с пониманием того, что в 2017 году, рекордном году, мы поставили на европейский рынок 194,4 миллиарда кубометров. Без сомнения, это наша уникальная возможность. Без сомнения, это наше конкурентное преимущество", — отметил топ-менеджер.



"Газпром" ожидает высокого спроса на российский газ в Европе и предстоящим летом, поскольку запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) находятся на низком уровне после активного отбора зимой, сообщил Миллер. "В условиях, когда… растет спрос на российский газ и мы видим, что растет и пиковый спрос, конечно же, еще большую актуальность приобретают новые экспортные газотранспортные проекты поставки нашего российского газа — это и "Турецкий поток", это и "Северный поток-2", — заявил Миллер.



Медведев в ответ отметил, что итоги зимы действительно показывают высокую востребованность российского газа на европейском рынке. "Причем объемы потребления растут, и это, действительно, делает весьма актуальной задачу оптимизации поставок газа на европейский рынок, включая те проекты, о которых Вы сказали. Эти проекты важны", — сказал глава правительства.



Пока же продолжает действовать прежний контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" на транзит газа через Украину, и в период его расторжения через суд никаких рисков для европейских потребителей не будет, заверил Миллер, уточнив: "Если, конечно, не будет несанкционированного отбора со стороны НАК "Нафтогаз Украины".



В понедельник коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что украинская компания не намерена отбирать газ из транзитных потоков в рамках взыскания долга с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража, но будет добиваться принудительного взыскания российского газа, поставленного в страны ЕС.



Решения суда по контрактам на поставку и транзит газа можно назвать несправедливыми и взаимоисключающими, считает Правосудов. "С одной стороны, в контракте на поставку газа было четко прописано правило take or pay, которое суд фактически не принял во внимание и не начислил штрафы "Нафтогазу". С другой стороны, в контракте на транзит газа не было четкого обязательства по прокачке минимум 110 миллиардов кубометров газа в год через Украину, однако суд начислил "Газпрому" штрафы именно за невыполнение этого требования. "Газпрому" принципиально доказать, что отмена take or pay неправомерна, необходимо уравновесить взаимоисключающие решения суда", — говорит он.



Однако "Газпром", как и "Нафтогаз", при подписании контрактов от 2009 года согласились с тем, что арбитром в их спорах будет выступать арбитраж Стокгольма, отмечает эксперт. "Поэтому мы пока имеем то, что имеем. Это несправедливое решение, но оно обязательно к исполнению. Естественно, нужно подавать апелляцию и пытаться пересмотреть это решение, но пока оно имеет силу. Теперь "Нафтогаз Украины" попробует арестовать имущество "Газпрома" в Европе, опираясь на это решение суда", — уточняет он.



Апелляцию на решение суда по контракту на транзит "Газпром" намерен подать до конца марта. В случае же попыток Украины арестовать активы компании правительство России будет "всемерно" поддерживать "Газпром", заверил журналистов вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий ТЭК.