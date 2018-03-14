Футболом интересуются 39% украинцев

39% граждан Украины интересуются футболом, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Mastercard.



61% опрошенных любят футбол за эмоции, 48% видят в нем возможность провести время с друзьями, 27% считают, что футбол полезен для здоровья, а для 17% опрошенных – это хобби.



33% украинских болельщиков хотя бы раз выезжали за границу, а ради игры любимой команды готовы тратить на дорогу 9 часов своего времени.



45% опрошенных считают, что для популяризации футбола в Украине нужно ремонтировать или создавать новую инфраструктуру, предназначенную для общественного пользования. 26% считают, что нужно поддерживать развитие футбола на государственном уровне, а еще 15% - что необходимо пропагандировать футбол в учебных заведениях или на предприятиях.



Исследование проводилось КМИС с 2 по 26 февраля 2018 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, которые контролируются Украиной. Было опрошено 2043 респондента.

