Выборы в РФ: на Украине усилят охрану дипучреждений

Полиция 18 марта, в день выборов президента РФ, усилит охрану российских дипломатических учреждений, расположенных на Украине. Об этом во вторник, 13 марта, сообщили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины, пишет УНН.



Отмечается, что охранять дипучреждения станут бойцы Национальной гвардии. Также вблизи будут дежурить полицейские подразделения.



Общее количество личного состава, который будет привлекаться для охраны, пока не определено.



К слову, российские представительства в Украине располагаются в Киеве, Одессе, Харькове и Львове.



Напомним, ранее активисты националистических организаций - ВО "Свобода", "Правый сектор" и Национальный корпус "Азов" - пообещали не допустить на Украине голосования за президента России. В ответ на это Москва потребовала от властей Украины обеспечить безопасность российских дипломатических учреждений во время проведения выборов президента РФ.

