Евросоюз включил спиннеры в список опасных товаров

Европейские эксперты отмечают, что получившие широкую популярность спиннеры могут представлять опасность для здоровья детей. Об этом говорится в докладе европейской системы быстрого оповещения о представляющей опасность для потребителей продукции, опубликованном на сайте Еврокомиссии.



"Проверки некоторых образцов спиннеров выявили проблемы, особенно у тех экземпляров, в которых под кнопкой расположены батарейки. Такой тип спиннера наиболее привлекателен, поскольку позволяет активировать подстветку игрушки при вращении, однако, пуговичные батареи при проглатывании ребенком могут вызвать у него ожоги пищевода и кишечника. Опасность представляют также легко отделяемые мелкие части игрушки", - говорится в докладе. Отмечается множество случаев, когда маленькие дети проглатывали сломанные части спиннера или батарейку - в таких ситуациях необходимо срочное обращение в больницу.



Ранее также проводились проверки на предмет ущерба спиннеров психическому здоровью детей. Исследования показали, что, несмотря на бытующие заблуждения, ярко выраженных положительных или отрицательных качеств в плане воздействия на психику ребенка игрушка не несет.



Спиннер - это развлекательная вращающаяся игрушка, в центре которой находится металлический подшипник, а радиально расположены несколько крыльев (обычно их три). Игрушка не является новинкой: спиннер был изобретен еще в 1990-х годах, но популярность получил только в 2017 году, став одним из главных увлечений школьников, а позже и взрослых по всему миру. Причины популярности можно назвать разные: например, можно не только крутить спиннер, но и соревноваться с другими на скорость, выполнять различные трюки. Немаловажным фактором распространенности стала низкая цена. Итого, по некоторым оценкам, за первое полугодие 2017 года продажи спиннеров по миру составили десятки миллионов штук.

